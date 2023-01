Patrullera atrapó en Huila a temido violador, a quien sedujo a través de redes sociales

Por cerca de un año el Gaula de la Policía del Huila , bajo el liderazgo de una mujer policía, persiguieron a un hombre de 56 años, quien no solo abusó de una niña de 12 años, sino que por más de 20 días la tuvo secuestrada.

De acuerdo con la investigación, el 18 de diciembre de 2021 este hombre, identificado como Anselmo Montaña Correa, bajo engaños se llevó de su residencia ubicada en Pitalito, Huila , a la menor luego de ganarse la confianza de su familia.

“Este hombre, bajo engaños, había sacado a una menor de su residencia, luego de ganarse la confianza de la familia. Posteriormente, la mantuvo retenida contra su voluntad 20 días entre los departamentos de Huila y Caquetá, obligándola a grabar un video contra su voluntad donde manifestaba estar con este hombre bajo su propia voluntad”, indicó el coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de la Policía del Huila.

Durante este tiempo las autoridades lograron establecer que el hoy capturado obligó a la víctima a grabar un video donde indicaba que no estaba secuestrada y que se había ido de su casa bajo su propia voluntad. Afirmación que fue desmentida en la investigación que condujo a la captura de Montaña Correa.

“A mí no me tienen secuestrada, yo me vine por mi propia voluntad. Yo salí solita de mi casa, me aburrí que todo era para mis primos y para mí no hay”, señalaba la menor el video que se conoció el 8 de enero de 2022.

Desde ese momento, una mujer policía adscrita al Gaula se encargó de seguirle el rastro a Anselmo a través de redes sociales hasta encontrarlo en Facebook, haciéndose pasar por una menor de edad y entabló con él una relación sentimental virtual.

”Inicialmente yo creo un perfil falso en la red social Facebook. Allí mis datos personales indicaban que era una menor de edad, contacto al sujeto, le envío la invitación, empezamos a tener una conversación, donde se suponía que yo era una menor de edad”, relató la patrullera.

Una vez se había ganado plenamente su confianza, pactó con él una cita en Pitalito, donde se produjo su captura por secuestro simple y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

”Empezamos a tener conversaciones y a los meses logre su confianza y es ahí cuando yo le propongo que nos veamos de manera personal en un establecimiento comercial de Pitalito. Cuando él llega al sitio empezamos a tener una conversación de aproximadamente dos minutos y es cuando llegan mis compañeros del Gaula, quienes efectúan la captura”, puntualizó la uniformada.

A este hombre, quien deberá responder por los delitos de los delitos de secuestro simple y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, un juez de Pitalito lo envío a la cárcel.

