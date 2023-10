¿Cuál es la agenda del cese al fuego con disidencias de 'Iván Mordisco'? Jefe negociador explica

Desde este lunes, 16 de octubre, y hasta el próximo 16 de enero del 2024, el Gobierno nacional llevará a cabo el cese al fuego bilateral y nacional con las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

Para hablar sobre las garantías y la agenda con la que cuenta esta decisión, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el jefe negociador del Gobierno para este proceso, Camilo González Posso.

“En lo que concierne a esta organización, el compromiso es en la no interferencia en las elecciones así y de modo que yo creo que por lo que hemos percibido en las conversaciones y las palabras expresadas podemos esperar una unas elecciones tranquilas en lo que a esto se refiere”, inició explicando el delegado sobre las garantías en los próximos comicios.

Posso también se refirió a la incógnita sobre si este cese el fuego por tres meses sí implica una verdadera voluntad de paz de las disidencias y no como una gabela de tiempo para fortalecerse.

Publicidad

“Hace ocho días o un poquito más cuando se tenía previsto iniciar todo ese cese el fuego bilateral, se decidió aplazar una semana, pero entretanto hacer una experiencia de suspensión de órdenes de suspensión de acciones ofensivas en forma paralela y cada parte decía 'me comprometo no atacar, no como una firma de un acuerdo bilateral y todo esto pues buscando una generación de confianza'”, puntualizó Posso.

Asimismo, en relación con la agenda que se desarrollará en medio de estos diálogos, el jefe negociador explicó que se definieron dos niveles sobre este proceso.

“Desde un primer nivel es acciones de aplicación inmediata. Ahí tenemos una agenda muy precisa en temas humanitarios de aplicación del derecho internacional humanitario y medidas tienen que ver con la población”, detalló.

Publicidad

En segundo lugar, un acuerdo final para “hacer intervenciones en los territorios”, lo que implica “hacer transformaciones, acuerdos parciales para transformaciones territoriales. a trabajar inicialmente en experiencia en el Cauca, y que eso niegue actividades en otras regiones, pero allí para buscar una participación masiva de las comunidades en una reconversión de economía buscando caminos hacia la superación de economía física”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: