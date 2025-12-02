Defensoría advierte que disputa de grupos armados en Sierra Nevada pone en riesgo miles de personas

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una crítica situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia, debido a la disputa territorial entre los grupos armados ilegales Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La entidad emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, en la que detalla que 21 municipios de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar se encuentran en riesgo alto por la escalada de violencia.

El documento, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), unifica y actualiza advertencias previas sobre varios municipios y describe cinco dinámicas principales de la confrontación. Entre ellas están el control hegemónico de las ACSN en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla; el intento de expansión del EGC en zonas como Puebloviejo, Fundación, Valledupar y San Juan del Cesar; y los enfrentamientos directos entre ambas estructuras. También se reportan áreas donde coexisten por conveniencia de intereses criminales, como en el puerto de Santa Marta, y otras donde buscan ganar presencia estratégica.

La Defensoría alertó que esta disputa ha derivado en homicidios, secuestros, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, así como en prácticas de violencia extrema y castigos degradantes impuestos por los grupos armados para mantener el control social. En Santa Marta y Ciénaga, por ejemplo, se han registrado castigos públicos y la difusión de videos en redes sociales que buscan infundir terror.

Defensoría del Pueblo Foto: Defensoría del Pueblo

Las comunidades más afectadas son los pueblos indígenas (Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka), población afrodescendiente, campesinos, pescadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos. También se advierte el impacto humanitario sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.



Los grupos armados estarían buscando asegurar sus rentas ilícitas a través del control del turismo, la agricultura de alto valor, la ganadería y el narcotráfico, aprovechando la ubicación estratégica del corredor vial de la Troncal del Caribe y la amplia frontera marítima del Caribe colombiano.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones distribuidas en nueve ejes temáticos para que las entidades del Estado adopten medidas urgentes. Entre ellas, 18 están orientadas a la prevención y protección, priorizando acciones frente al reclutamiento de menores, la violencia de género y el estigma social. También se incluyen recomendaciones sobre políticas públicas, acceso a la justicia, desmantelamiento de estructuras ilegales, atención humanitaria y coordinación interinstitucional.

La entidad insistió en la necesidad de una acción estatal urgente y coordinada para salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las comunidades que habitan la Sierra Nevada y sus alrededores, y prevenir que el conflicto armado siga escalando en esta región estratégica del Caribe colombiano.