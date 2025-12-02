En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Defensoría advierte que disputa de grupos armados en Sierra Nevada pone en riesgo miles de personas

Defensoría advierte que disputa de grupos armados en Sierra Nevada pone en riesgo miles de personas

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por el alto riesgo que enfrentan comunidades de la Sierra Nevada ante la disputa violenta entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Publicidad

Publicidad

Publicidad