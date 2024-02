”El proceso con el ELN como va es una burla a los colombianos”: general (r) del Ejército

La situación de orden público en Colombia está en cuidados intensivos. La guerra por el territorio de los grupos armados tienen en alerta a las poblaciones más vulnerables del país que se ven seriamente afectadas por el r eclutamiento de menores y el desplazamiento, pese a los diálogos con grupos al margen de la ley como el ELN.

María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz - FIP y el general retirado del Ejército Nacional Jorge Eduardo Mora, experto en Seguridad y Defensa mencionaron en Mañanas Blu, con Camilia Zuluaga, su posición frente a los diálogos con el ELN en el marco de la llamada paz total, eje fundamental del Gobierno Petro. Los dos respondieron a este interrogante y coincidieron en seguir los diálogos con esta guerrilla, pero con condicionamientos y puntos que se cumplan.

Creería que podría continuar si se hacen unos condicionamientos. El primero es que el cese al fuego sin cese de hostilidades es un saludo a la bandera y segundo que en realidad haya voluntad del ELN, no hay una sola manifestación de voluntad de querer hacer la paz con el Gobierno, pero en estas condiciones en que va el proceso de paz es una burla a los colombianos Señaló el general (r) Mora.

Por su parte, Llorente se refirió a los efectos de los cese al fuego y las afectaciones humanitarias en las diferentes poblaciones e indicó que en algunas zonas el dominio de los grupos al margen de la ley se ha afianzado.

“Observamos que en el último año, lo que ha habido es un avance de los grupos y, sobre todo, un avance en medio de los ceses al fuego, pero lo que nosotros estamos diciendo es que hay que mirar el mapa de las dinámicas de los grupos, el año pasado había alrededor de cinco o seis núcleos de disputa en el país y hoy ya tenemos nueve. Esto ha venido creciendo mucho y esas son las zonas donde hay mayores afectaciones y donde uno realmente no está viendo una actividad de la fuerza pública en términos de contener esas esas actividades de los grupos”

Además, indicó que, según el estudio, los mecanismos de monitoreo no están funcionando y habló del hecho en el cual grupos armados qué coaccionan a las comunidades para que las FFMM no actúen en las regiones. También relató las alianzas que existen entre estas estructuras criminales para evitar que la fuerza pública no entre a los territorios.

"Se requiere una estrategia de seguridad territorial que esté totalmente armonizada con los tableros de negociación. Y eso, la verdad, no ha venido sucediendo. Hay que enfocarse en que en que las zonas donde hay disputa, en esos sitios, pues hay que entrar verdaderamente a quitarle esos espacios a los grupos ilegales", dijo.

¿Ha recrudecido la violencia en el país, pese a la paz total?

Por otro lado el general (r) Mora mencionó el debilitamiento de la fuerza pública por parte de lo que aseguró es una estrategia del Gobierno y resaltó las estadísticas preocupantes en cuanto al avance de la violencia que se registra en el país.

"Creo que con la llegada del Gobierno y su propuesta de la paz total, pues es una aspiración que tienen todos los colombianos, pero de una u otra manera, desde el diseño de la política de defensa, seguridad y convivencia ciudadana que elaboró este Gobierno, uno al leerla al revisarla, se da cuenta que en realidad hay muy poca incidencia en el fortalecimiento de la fuerza pública para afrontar una situación tan crítica como es querer hacer la paz con todos los grupos armados organizados

y agregó, "El cese al fuego lo que ha permitido es que el control territorial en muchas regiones del país, en las regiones más neurálgicas del país, en las áreas de atención prioritaria que siempre se han establecido en el país, pues lo tengan a sus anchas los grupos armados organizados. Y entonces estas estadísticas son supremamente preocupantes".

¿La moral está baja en las FFMM?

El oficial del Ejército Nacional mencionó la incertidumbre de las tropas por la falta de claridad frente a lo que se debe en los enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley y se refirió a la mancha de los falsos positivos en el Ejército Nacional y enfatizó en el respaldo que necesita la fuerza pública y el liderazgo para los altos mandos.

La fuerza pública lo que necesita es un respaldo, un respaldo político, un respaldo que en realidad le permita su actuar y su accionar. Tenemos una fuerza pública con experiencia, con entendimiento, que ha afrontado una guerra de muchos años y que tiene la capacidad de hacerla, pero con un liderazgo integrador, con un liderazgo general moral que hay que apoyarlo Resalto el oficial del Ejército Nacional.

Finalmente, mencionó cómo la institución debe recobrar la confianza y el respeto de las comunidades en las poblaciones más vulnerables y rechazó la salida de 60 altos mandos.

"Considero que el primer debilitamiento que tuvo la fuerza pública fue en en este gran corte que se hizo de la capacidad y experiencia estratégica que tenía la fuerza pública para afrontar lo que quería hacer este Gobierno o lo que quiere hacer este Gobierno, me parece que fue un error grave. Se puede reponer en esto, la fuerza pública lo está haciendo, pero en medio de estas aspiraciones que se tenían, no creo que era lo más indicado que había que hacer", dijo en referencia la salida de los 60 generales.

Para terminar, la directora de Ideas para La Paz, coincidió con el general Mora en que los cese al fuego han dejado desorientada a la fuerza pública y resaltó la importancia de llevar a cabo estrategias para consolidar una frente de defensa a las poblaciones de Colombia.

