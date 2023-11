"En la paz total falta rigor, método y explicarla a la opinión pública": Juan Manuel Santos

El pasado 24 de noviembre se conmemoró en Colombia el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las hoy exFarc en el 2016. Siete años después, el exmandatario y Nobel de Paz, aseguró que actualmente al proceso le falta “rigor” y mayor explicación ante la opinión pública. Según señaló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sin equipo y sin un mapa claro, “negociar con ocho grupos diferentes sin saber qué marco jurídico se va a utilizar es muy difícil”.

El expresidente Santos se refirió a la paz total y los diálogos con grupos, como el ELN, que se están llevando a cabo por el Gobierno del presidente Gustavo Petro , quien, cabe recordar, no asistió al evento de conmemoración. Para Santos, para saber a dónde ir, se necesita una guía con cada uno, de lo contrario, conseguir los anhelados acuerdos será muy difícil de lograr.

“El Gobierno anterior desmanteló buena parte de lo que se había dejado en materia de estructura, de institucionalidad, y este Gobierno, en lugar de corregir eso, lo que hizo fue desmantelar aún más esa estructura. Entonces, sin equipo, sin un mapa claro, una ruta clara, negociar con ocho grupos diferentes sin saber qué marco jurídico se va a utilizar, pues es muy difícil. Por eso se lo dijimos, tiene que ponerle a esto rigor y método, saber exactamente qué se va a hacer con cada grupo; explicarle a la opinión pública, porque las políticas públicas, cualquiera que sea de paz o económicas o sociales, si no se explican, si la gente no entiende para qué se ponen en marcha, casi que automáticamente las rechaza”, sentenció.

Según recalcó, ha “faltado rigor y método”, específicamente, en la planeación y en el diseño del proceso. En ese sentido, reveló que sí le han pedido su opinión para temas relacionados, pero, como siempre lo ha hecho, la da en privado para no intervenir directamente en las negociaciones que se adelantan, pues, para él, los expresidentes no deberían opinar en todo.

“Me han solicitado en algunas ocasiones mi opinión, la he dado en forma confidencial, porque yo no creo que los expresidentes estén para opinar en todo momento en forma pública y estoy dispuesto a dar mi humilde opinión, pero no a participar activamente en ningún proceso. Cuando me soliciten mi opinión, con mucho gusto la doy porque a todos nos interesa que al Gobierno le vaya bien, porque si al Gobierno le va bien a todos los colombianos nos va bien”, mencionó.