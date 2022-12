En medio de la lucha entre el SÍ y el NO, comienza visita a zonas veredales

Este lunes comienzan una serie de visitas clave del Gobierno, las Farc y la ONU a los corregimientos en los que estarán ubicadas las 23 zonas veredales transitorias y los ocho campamentos que servirán para la concentración de cerca de siete mil guerrilleros y la posterior entrega de armas.



Este lunes a las 6 de la mañana hora de La Habana, despegó un avión charter desde Cuba en el que viaja un grupo de más de 17 guerrilleros encabezados por el negociador plenipotenciario de las Farc, alias "Carlos Antonio Lozada" y alias "Rubín Morro".



En ese vuelo también viaja un delegado del Gobierno de Noruega, que es uno de los países facilitadores de las negociaciones de paz. Para el protocolo de la movilización de la comisión tripartita en cada uno de los terrenos, se tendrá como garante al Comité Internacional de la Cruz Roja.



Estas visitas, según confirmó Raúl Resende, jefe logístico de la ONU para esta misión, es determinar las condiciones logísticas y operativas de cada uno de los 31 puntos que servirán para el fin de las Farc como movimiento armado y su tránsito hacia convertirse en un partido político.



Ese momento estará marcado por una fecha que todavía no está clara, porque el viernes pasado, las Farc a través de alias "Iván Márquez" dijo en el marco de la firma del acuerdo sobre la logística para la dejación de armas, que los hombres de la guerrilla solamente se concentrarían y dejarían los fusiles una vez los acuerdos tengan vida jurídica luego de haber sido firmados y refrendados en las urnas.



Esto quiere decir que únicamente las Farc se concentrarían y dejarían las armas si gana el sí en el plebiscito por la paz.



Mientras estas dudas persisten, faltan acuerdos sobre temas fundamentales como la conformación del tribunal especial de paz, la reintegración de los guerrilleros a la vida civil y la piedra en el zapato hoy, que es la aplicación de una amnistía amplia exigida por las Farc como condición para la firma del acuerdo final.



Entre tanto, en Bogotá hoy comenzarán a conocerse las reglas de juego de las campañas por el SÍ y por el no en el plebiscito por la paz por parte del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que la Corte Constitucional todavía no ha emitido la sentencia íntegra que avala el plebiscito por la paz.



Y mientras esto ocurre, las campañas ya comenzaron, con una profunda polarización entre los defensores del SÍ y los del NO, con una diferencia abismal entre encuestas, aunque la mayoría señalan hoy que ganaría la decisión de no dar vía libre a los acuerdos de paz negociados en los últimos 4 años.



Desde muchos sectores, en ese panorama tan complejo, se pide a gritos que haya verdad desde las dos campañas, que no presionen con miedo ni bajo falsas premisas a los electores, toda vez que como dijo a la revista Semana el publicista que sacó adelante la campaña que sacó a Augusto Pinochet del poder en 1988, un plebiscito (como el que seguramente tendremos en octubre), marca a toda una generación y define el futuro del país. Lea los acuerdos y tome una decisión informada pensando en sus hijos y en sus nietos.