Equipo jurídico del EGC ratifica avances en prenegociación con el Gobierno nacional

El equipo jurídico del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) confirmó que avanzan las conversaciones con el Gobierno nacional dentro de una fase de prenegociación, en el marco de la política de Paz Total.

Según el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, representante de la organización, esta etapa busca establecer una hoja de ruta inicial que permita dar paso a un eventual proceso formal de diálogo.

El jurista precisó que el Gobierno ya ha reconocido al EGC como interlocutor válido bajo su autodenominación, dejando de lado términos como “Clan del Golfo”. Un punto central de la agenda es la definición del estatus jurídico del grupo, lo que implicaría su recategorización como grupo armado organizado al margen de la ley, habilitando un proceso de paz conforme a la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-525 de 2023.

Giraldo señaló que el EGC designó voceros para las conversaciones, algunos ajenos a la estructura armada, cuyas identidades no se han revelado. Los acercamientos se realizan en territorio neutral y bajo estricta reserva, en un país con prestigio y compromiso con el derecho internacional.

En las reuniones participan facilitadores, mediadores y verificadores nacionales e internacionales, lo que, según el abogado, fortalece la transparencia y legitimidad del proceso. Por ahora, no existe un acuerdo vinculante y las decisiones son adoptadas por el Estado Mayor Conjunto del EGC.

El equipo jurídico subrayó que el objetivo de la organización es construir una relación estable con el Estado colombiano como institución, más allá de un gobierno en particular, y que la paz no será posible sin garantizar dos pilares esenciales: seguridad y justicia para todos.