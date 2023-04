Estado estimuló inversión de privados en zonas de violencia: exdirectivo de Fondo Ganadero Córdoba

En audiencias con la JEP , Jaime García, exdirectivo de Fondo Ganadero, empezó refiriéndose a las relaciones políticas y de la sociedad con las autodefensas, en Córdoba; además de las relaciones de su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento.

En sus declaraciones, Jaime García habló sobre reuniones en las que empezó a acompañar a su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento, cuando los magistrados indagaron sobre su llega a a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge García se refirió a un encuentro que tuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

"Yo llegué donde Carlos resulta que un día por x motivo me encuentro con Mancuso en una finca de él, fui con el senador Julio Manzur a qué, yo no me acuerdo, pero llegamos allá y, allí, estaba reunido de casualidad digo yo, no sé o nosotros llegamos de casualidad Jorge '40', un señor Tovar Edward Cobo que, en ese momento, yo no sabía que era de ellos y lo supe mucho después, Edward Cobo, en ese momento Edward Cobo era un ganadero de Córdoba (...) Mancuso hablando con Mansur le dijo a propósito senador le voy a quitar CBC a Juancho López, el que era el directo en ese momento de la CBC era una cuota política de Juan Manuel López Cabrales, y Mansur le dijo hombre y a quien vas a montar hay y dijo Mancuso voy a montar a Aquilino Londoño", reveló el exdirectivo del Fondo Ganadero ante la Sala de Reconocimiento.

En el mismo sentido señaló que él empezó a hacer campaña para llegar a la CBC y antes de la elección lo habría llamado el gobernador de ese entonces, Ángel Villa Diego Hernández, quien le habría mostrado una carta en la que Carlos Castaño le pedía al gobernador que apoyara a García, de esta manera él habría llegado a la CBC.

Gobierno estimuló a privados en zonas de violencia: Jaime García

Se refirió a gestiones que habría hecho su papá ante el Gobierno nacional, según su relato, para lograr que se instalaran batallones en el departamento de Córdoba; en donde dejó claro que el Estado tuvo responsabilidad en el despojo de tierras en algunas zonas del país.

"El mismo Estado facilitaba y estimulaba la inversión de privados en zonas de violencia o deprimidas por la guerra que había habido en esas regiones. Argumentaban que invertir en esas zonas era generar empleo y bienestar para las familias que habitaban allí (...) Si usted observa las tierras que compró el Fondo Ganadero y que compró mucha gente en Urabá en esa época empresarios, narcotraficantes, que, entre otras cosas, hay cantidades de créditos otorgados por la banca para invertir en esas zonas no tenían medidas cautelares, pues eran tierras que estaban expuestas a la oferta. Yo me hago si el Estado sabía lo que estaba pasando" explicó.

¿Quién es Jaime Garcia?

Jaime García Exbrayat, fue un integrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y ha asistido a algunas audiencia en las JEP, en el marco de las investigaciones del caso 04, para esclarecer lo sucedido con el despojo de tierras en la región conocida como Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.

Lo que se ha comprobado es que hubo una compra masiva de tierras que incluyó el previo desplazamiento forzado de 130 familias por parte de los paramilitares en asocio con algunas personas pertenecientes al Fondo Ganadero.

