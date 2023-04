Salvador Arana niega que haya fosas comunes en finca de su familia

Blu Radio conoció el último testimonio del exgobernador de Sucre Salvador Arana ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, durante una audiencia que se llevó a cabo los días 24 y 25 de abril, donde entre otras cosas volvió a reconocer su responsabilidad en el homicidio de Eudaldo Díaz.

‘Tito’ Díaz fue alcalde de El Roble, Sucre, y su caso ha sido recordado, ya que él alertó en un consejo de Gobierno, durante el mandato de Álvaro Uribe, que su vida estaba en riesgo y podía ser asesinado. Díaz hizo la alerta argumentando que, por no haber permitido la participación de las Autodefensas Unidas de Colombia en su administración, estaba siendo objetivo militar de estos grupos.

Ante la JEP, el exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien ya ha aceptado sus alianzas con el paramilitarismo, confesó recientemente que fue él quien dio la orden de asesinar a Eudaldo Díaz, reconociendo que por más de 20 años lo negó ante la justicia ordinaria.

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, denunció que en la finca Las Flores, ubicada en el municipio de Sampués, Sucre, podría haber cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, por lo que la JEP pidió a algunas instituciones del Estado información que tengan sobre esta denuncia.

En esta audiencia los magistrados de la Sala de Definición le preguntaron a Arana por la denuncia hecha por Juan David Diaz, Arana negó conocer dicho predio.

“Es bueno que las mentiras no se sigan convirtiendo en verdades, la finca Las Flores yo no la conozco, no sé dónde queda. Hay una finca que queda entre Sampués y Sincelejo que es de la mamá de mis hijos llamada Tierra Santa, es finca de herencia familiar de los 3 hermanos y es la que me imagino yo la que se están refiriendo” señaló el exgobernador.

En ese sentido explicó que en esa finca se está desarrollando un proyecto inmobiliario pero que él no tiene nada que ver, pues tampoco es de su propiedad, negó también que en este sitio haya cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que se haya utilizado como sitio de secuestro o base paramilitar, ante la pregunta de los magistrados.

Arana también aseguró que en Sucre, mientras fue gobernador, hubo omisiones de la fuerza pública frente a las acciones paramilitares y que él tampoco tomó medidas al respecto.

“No doctora yo aquí tengo que decirle la verdad, uno miraba para otro lado, se daba cuenta de ciertas cosas que pasaban pero ese fue uno de los errores, uno también era permisivo con ese tipo de reacciones”, le respondió a la magistrada.

Las víctimas y sus apoderados reclamaron en la diligencia que sienten que Arana aún no cuenta la verdad por lo que incluso le pidieron a los magistrados evaluar cualquier beneficio que se le pueda conceder, Juan David Diaz, hijo de Tito Díaz aseguró además que si el exgobernador quedaba libre él podría morir.

“Magistrados quiero decirles que si al señor Salvador Arana le dan la libertad inmediatamente nos están poniendo en riesgo a nosotros los familiares creo que por todos los antecedentes y por todo lo que hemos visto téngalo por seguro que la primera persona que va a morir, porque a mi me van a matar como dijo mi padre, si este señor queda libre” señaló Díaz.