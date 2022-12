Esto no es un show, es un evento para cerrar la guerra: MinComercio

La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture aseguró que el acto de la firma de la paz que se adelantará este lunes en Cartagena no es ningún show, tal y como lo señaló el expresidente Álvaro Uribe.



“El montaje es sencillo, es un evento que representa más que el montaje, lo que se está desarrollando, esto no es un show, es un evento para cerrar la guerra y abrir la paz", dijo la ministra.



La ministra confirmó que son 17 jefes de estado los que vienen, además de 10 personalidades de organismos multilaterales.



Lacouture aseguró que la seguridad está coordinada con la fuerza pública y que los diferentes circuitos e instructivos ya fueron puestos en marcha.



“Sí va a haber limitación de acceso al evento al centro de convenciones, la ciudad va a seguir su movimiento a excepción del casco de la ciudad vieja, alrededor del centro de convenciones, no tengo conocimiento de la tarde cívica, van a buscar la forma de transmitir evento de las 5 pm en varias regiones, no hemos tenido solicitud de las Farc para el desarrollo de actividades”, indicó la ministra.



Escuche en este audio más información sobre:

-La Alta Consejera para los Derechos Humanos de la Presidencia explicó que no hay plazos para que las Farc realicen una nueva entrega de los menores reclutados.

-A Cartagena ya empezaron a llegar todos los invitados para la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Uno de ellos es el mandatario de Cuba, Raúl Castro.

-Un arribo masivo de personalidades de la política se registra a esta hora en Cartagena para asistir a la firma del acuerdo de paz este lunes en la heroica.

-En Barranquilla y Cartagena durante el evento de la firma del acuerdo de paz habrá restricciones en aviones y helicópteros privados, y los vuelos comerciales tendrán algunos horarios estipulados por la aeronáutica civil y la Fuerza Aérea.

-Jóvenes artistas de los Montes de María darán apertura al homenaje a las víctimas que se realizará en Carmen de Bolívar.

-La terminación del narcotráfico por parte de las Farc es de vital importancia para el Gobierno de Estados Unidos. De ahí, la justificación de su presencia de éste país, como garante de la firma de los Acuerdos de Paz entre Gobierno y guerrilla, dijo el Expresidente Gaviria.

-En una entrevista con el periódico El Tiempo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas habló por primera vez del secuestro de su hija en el año 2000 y aseguró que votará por el sí en el plebiscito por la paz para que nadie más tenga que sufrir a causa del secuestro.

-El copresidente del Partido de la U, Armando Benedetti respondió a algunos argumentos de los defensores del ‘no’, específicamente el que trata de la impunidad para los integrantes de la guerrilla, reiterándoles que las víctimas son el eje central de la Justicia Especial para la Paz y que el acuerdo es enfático en establecer verdad, justicia, reparación.

-En Medellín se adelanta un plantón, con la presencia de casi 100 personas que quieren formar el SÍ más grande del país. Además en este marco del plantón por el sí una mujer denuncia maltrato verbal de un párroco.

-Con caminatas por las calles de Cali y una caravana en el norte del Cauca los ciudadanos del sur occidente colombiano empiezan a celebrar la firma de los acuerdos programada para mañana lunes.

-Por lo menos 20 heridos deja un accidente de tránsito que se registró en el corredor Bogotá - Villeta. La vía que había se encontraba cerrada para el traslado de los pacientes ya fue habilitada.

-Defensores públicos del Caquetá enfrentaron a paro para ser tenidos en cuenta con garantías debido a la carga laboral que les asignan.

-Un ciudadano colombiano confesó ser el autor del asesinato de una pareja de empresarios peruanos.

-Hoy se cierra la fecha 14 del fútbol colombiano que transmitirá Blu Radio. Además en Italia habría duelo de colombianos entre Sanchéz y Carlos Bacca, y hoy se conocerán los dos últimos semifinalistas del Mundial de Futsal en Colombia.