Exagente de inteligencia dice que general (r) Iván Ramírez ordenó asesinar a Irma Franco

En entrevista exclusiva con Blu Radio el exagente de inteligencia José Leonairo Dorado Gaviria se refirió a las desapariciones que se dieron tras la toma y retoma del Palacio de Justicia , en 1985, también a las torturas y desapariciones que serían responsabilidad de algunos militares de inteligencia entre las décadas de los 80 y los 90.

Al empezar esta entrevista, Dorado señaló que algunas de las personas desaparecidas fueron entregadas por parte de la Brigada 13 a altos mandos del Ejército y a la inteligencia, estas personas habrían sido trasladas a otras unidades militares.

Fueron entregadas muchas personas y esas personas se distribuyeron entre el Cantón Norte, la Policía, la Escuela de Artillería y la unidad nuestra. Fue un sinnúmero de personas que no podría precisar yo la cantidad, pero un sinnúmero de personas que personal de la Brigada 13 pasaron a la inteligencia militar y la inteligencia militar, el ministro de defensa del momento -Miguel Vega Uribe- y Harold Bedoya, Samudio, Iván Ramírez Quintero, Álvaro Velandia, Urbina Sánchez, llamaron muchos hombres de inteligencia que fueron encargados de realizar esos traslados manifestó Dorado.

En esta entrevista Dorado se refirió al caso de Irma Franco, la exguerrillera del M-1 9 y quien salió con vida del Palacio de Justicia tras la toma y retoma. Según Dorado, Franco fue asesinada en las instalaciones del Batallón Charry Solano y la orden, dice él, la habría dado el general en retiro Iván Ramírez Quintero. Además, asegura que miembros de la Brigada 13 le entregaron a los oficiales de inteligencia a varias personas.

"Iván Ramírez Quintero con Álvaro Velandia, estaban al frente de esa operación -el caso Irma Franco-, pero ellos tenían sus jefes inmediatos en su nivel de mando: Harold Bedoya, Samudio, el mismo ministro de defensa del momento. La inteligencia por esos años y hasta el año 2008 que yo me retiré siempre actuó de la misma manera y siempre los mismos hicimos todo. En el caso de ellos fueron preparados para eso, para ser hombres de confianza e irse relevando en el mando en todas estas unidades y por eso he mencionado ante la JEP. Cuando se habla de autores yo los menciono con nombre propio porque casi todos sabíamos lo que se hizo del 85 al 2008. Iván Ramírez dio la orden de la muerte de ella -Irma Franco- fue Iván Ramírez el que dio la muerte en el curso de los años de otras personas que yo he mencionado", señaló Dorado.

Dorado también se refirió al caso de algunas personas que habrían sido desaparecidas en el Batallón Charry Solano, y se refirió a la decisión de la JEP de decretar medidas de protección en las instalaciones del Batallón de Logística, donde funcionaba el Charry Solano. La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelantan labores de intervención en esa unidad militar y Dorado acudió a la zona para marcar algunos puntos donde él dice que habría desaparecidos.

"Las medidas cautelares fueron por ciertas personas, como el abogado Alirio Pedraza, un familiar de Nydia Erika Bautista por Irma, por tres personas de las extintas Farc y aunque las medidas cautelares estén implementadas yo he estado atendiendo más de 12 declaraciones por una cantidad, desde el año 85 hasta el 2008 que me retire, una cantidad de información que he suministrado en todo el campo del área de inteligencia en el cual le he manifestado a la JEP y a la Fiscalía que fue una cantidad de personas que fueron trasladadas a ese sitio -Batallón Charry Solano- y fueron ejecutas o terminaron siendo asesinadas después de realizarles interrogatorios", aseguró Dorado.

Blu Radio recientemente reveló que la JEP le había abierto un incidente de desacato al comandante del actual Batallón de Logística para determinar si por acción o por omisión pudo haber incumplido las medidas cautelares ordenadas por esa jurisdicción. Lo anterior ya que en las zonas donde ese tribunal y la Unidad de Búsqueda hacen la intervención para hallar a los desaparecidos unos militares abrieron un hueco y aseguraron que lo hicieron porque tenían que desechar unos residuos que consideraba peligrosos por bioseguridad(algodón, gasa, jeringas y agujas, usados). Dorado, en esta entrevista, también se refirió al tema.

"Le escribí a la JEP que para nosotros los hombres de inteligencia eso evidenciaba que hay hombres que son hijos de los militares de nosotros los de inteligencia que todavía se encuentran en las unidades de la central de inteligencia y que en mi caso persona aquí venía un mayor de inteligencia y fue una tortura para mí en su momento. En implementación de medidas para salir debo ir con un chaleco especial y una cantidad de gente pero buscan es que yo vuelva atrás y no siga con esto que llevo. Como hombre de inteligencia mencioné a la jurisdicción que de años sabemos nosotros qué es una medida cautelar y qué es una custodia de un sector, eso se llama manejo de escena y nos lo enseñaron en policía judicial, entonces no es como mencionaron ellos que fue por inexperiencia que fueron y abrieron, cuando se implementa una medida cautelar todo hombre de inteligencia sabe la custodia que se debe guardar sobre ese sector" agregó el ex agente de inteligencia.

Es importante recordar que en el Batallón de Logística ya fueron halladas estructuras humanas y las labores de intervención siguen avanzando. Dorado además aseguró que, según conoció, hubo más puntos que se trataron de alterar.

"Escribí y mencioné que eso no era normal, que no era solo ese sitio que quisieron manipular, sino que conozco que fueron varios sitios que quisieron manipular, no solamente el sitio que manipularon. Si yo de hombre de inteligencia manipulo un sitio que otro hombre de inteligencia tocó es porque quiero desenterrar", dijo a Blu Radio José Dorado.

Dorado aseguró además que aunque fue al Batallón de Logística a señalar 15 puntos donde habría desaparecidos, él cree que pueden ser más.

"Ese sitio era como nuestra casa, donde quedaba la escuela de inteligencia Charry Solano, la logística fue un sitio donde yo viví de tal manera que con los años volví y no ha cambiado nada, si han hecho reformas son muy pequeñas y yo lo mencioné ante la jurisdicción pero todo sigue igual como si el tiempo no hubiera cambiado, por eso yo no necesito hacer memoria para saber dónde estuve por años. Podrían ser más -los puntos donde habría desaparecidos- yo solicité a la jurisdicción y a la Fiscalía y a la Unidad de Búsqueda si podía permanecer más tiempo para inspeccionar otros sitios, más sitios. Fueron innumerables y no fue una década, fueron años en el mismo actuar, conocí siendo de inteligencia qué se manejó en ese sitio como qué se ha manejado en otros sitios", dijo Dorado.

Presidente Gustavo Petro pide investigar excavación de militares en zona donde la JEP busca a los desaparecidos

En las últimas horas, durante un evento con el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, el presidente Gustavo Petro se refirió a la excavación que hicieron los militares en las instalaciones del Batallón de Logística, el presidente pidió investigar este caso.

“En el Batallón Charry Solano hay restos humanos que acaban de ser exhumados en una sola parte, no se ha hecho la labor porque en este Gobierno abrieron huecos que están en el Charry Solano sin que nadie se dé cuenta y no sabemos qué sacaron de ahí, es una investigación que tiene que ordenar el Gobierno nacional. ¿Qué sacaron? ¿Por qué?”, señaló Petro.