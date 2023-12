Este martes, en Florencia, Caquetá, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hizo la entrega digna de algunas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. A esta entrega de cuerpos se llegó después de dos años; pues la JEP anunció que iba a hacer una intervención en la Unión Peneya, Caquetá, después de haber recibido el informe "Bajo tierra piden justicia" de la red ADN y tras hacer algunos contrastes de información que darían cuenta que en ese lugar podría haber cuerpos de menores desaparecidos, que fueron reclutados en su momento por las Farc.

En el acto de este martes en Florencia, la UBPD entregó el cuerpo de Nilson Fierro, un excombatiente de las Farc que entró a la guerrilla del bloque sur, al frente 15, y estuvo desde 1998 a 2002 en el grupo; cuando murió en medio de un combate en San Isidro, Unión Peneya. Sus familiares denuncian que el cuerpo en su momento fue recuperado tras los enfrentamientos y que ellos mismos lo sepultaron en el cementerio de la Unión Peneya.

"La población civil al otro día se fueron a buscar a ver a quién encontraban, entonces la misma población lo encontró, se lo entregaron a mi familiar porque mi hermana vivía en San Isidro, mi hermana Claudia, y mi familia le dan sepultura en la Unión Peneya. Mi hermana participó cuando la JEP fue a intervenir el cuerpo, a ella la dejaron entrar y ella dijo que él no era un desaparecido porque ella lo había entregado ahí, no escucharon lo que ella decía y se lo llevó la jurisdicción a hacer la intervención", señala Yaneth Fierro, hija de Nilson y también excombatiente de las Farc.

La JEP informó en su momento la recuperación de 46 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición, incluidos siete menores de edad que habrían sido reclutados en el marco del conflicto. En septiembre de este año a Yaneth y a su familia le anunciaron que entregarían el cuerpo de Nilson.

"Para que se lo llevaron si sabían que nosotros le habíamos dado sepultura. A él no lo capturó el Ejército ni nada, la Unidad de Búsqueda nos informó que iban a entregar el cuerpo, nosotros nunca lo denunciamos como desaparecido porque así no era" señala Yaneth.

Nilson murió a los 45 años y el equipo de defensa de la familia asegura que tomará medidas legales debido a las presuntas irregularidades que se pudieron cometer en este caso e incluso ya están preparando un informe sobre el tema.

"En el informe de red ADN el señor Nilson aparece con un seudónimo que no es correcto y la edad aparece como desconocida pero está dentro de las personas menores de edad reclutadas. Exponer a la familia a este acto es revictimizante", Señala Estefanía Herrera, quien hace parte del equipo de la defensa.

Por su parte el abogado Jorge Gaitán señala que "quedan muchas inquietudes y es importante que la Unidad de Búsqueda en este caso de las explicaciones del porqué se llevaron el cuerpo sabiendo que no era una persona desaparecida, que no había una denuncia ni por la familia". ni por un tercero, contrariando su mandato".

Sobre el acto en Florencia, Caquetá

Yaneth y su familia asistieron al acto de entrega digna del cuerpo a las 8:00 am en Florencia, Caquetá, pues aseguran que querían recuperar a su padre. Durante este espacio Yaneth pidió la palabra y volvió a denunciar lo sucedido "yo quería decir que nosotros por parte de la familia tenemos un malestar porque aquí no vemos la presencia de la JEP, solamente la Unidad de Búsqueda que entrega cuerpos de desaparecidos y la excepción, es mi papá, porque mi papá no está desaparecido y nunca lo denunciamos; nos parece mal que la JEP que fue la que intervino no esté aquí. Es una falta de respeto y además de esto a mi papá lo sacaron de allá sin consentimiento de la familia”, señaló Yaneth durante el evento.

En el acto, la Unidad de Búsqueda también entregó unas actas; la primera de ella titulada "acta de acción humanitaria de entrega e inhumación digna del cuerpo esqueletizado de una persona dada por desaparecida a sus familiares" en esta acta la Unidad de Búsqueda explica sus objetivos y se refieren a la intervención que se hizo en la Unión Peneya, reconociendo que en el caso de Nilson no se trata de una víctima de reclutamiento.

"En la referida decisión se ordenó que los trabajos de identificación y entrega digna se realizarán sobre la totalidad de los cuerpos que fueron recuperados en la intervención forense. En esa medida, los referidos procesos se adelantan también en aquellos eventos en los que, como en el caso del señor Fierro Navarrete, no se trata de personas que hayan sido víctimas de reclutamiento, y por tanto, no sean de competencia del caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala el documento.

También hay otra acta sobre la instalación de la entrega digna del cuerpo en la que aparece el nombre de Nilson y aclarando que fue recuperado durante la intervención en la Unión Peneya.

Si bien se reconoce en el acto que Nilson no fue víctima de reclutamiento, sus familiares reclaman que nunca fue reportado como desaparecido y que advirtieron en diferentes ocasiones que ellos mismos le dieron la sepultura en su momento, por lo que no debió haber hecho parte de estas. labores de búsqueda e identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

