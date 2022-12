Hollande preguntará a Farc por secuestrados, desaparecidos y menores reclutados

Durante una reunión que se realizó en el norte de Bogotá entre el presidente de Francia, François Hollande, y las víctimas de las Farc y de desaparición forzada, el mandatario se comprometió a preguntarle a la guerrilla preguntarles donde están los secuestrados que no entregaron.



"Le pedimos que le preguntara a las Farc dónde están las más de 500 secuestrados de las Farc que pasaron a listado de desaparecidos y cuyas familias necesitan la verdad para cerrar el duelo", sostuvo Diana Sofía Giraldo, de la Fundación Víctimas Visibles.



Además, las víctimas le pidieron a Hollande que le preguntara a las Farc por los niños y niñas reclutados en cualquier época.



"El presidente se comprometió a preguntarles esta tarde por estas personas. Su respuesta concreta fue: lo haré", explicó Giraldo.



Según las víctimas, Hollande les dijo que todo lo que estaba en el papel se debía convertir en verdad y "si las Farc habían adquirido unos compromisos, llegarán a la verdad”.



Las víctimas señalaron que el mandatario de Francia les dijo que "tenemos la voluntad absoluta de llegar a la verdad y comunidad internacional no va olvidar a las víctimas por el hecho de que ya están firmado unos acuerdos".



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Abogados de 106 madres comunitarias presentaron un incidente de desacato contra la directora del ICBF, Cristina Plazas, por el incumplimiento de tutelas.



-Luego de más de 50 años de estar utilizándose como zona de recreación pública, un juez ordenó que la emblemática cancha de Nueva Granada en Barranquilla sea restituida como bien privado a particulares.



-Encadenado permanece un hombre a las afueras de Coomeva en La Guajira porque, según sus familiares, esa entidad de salud no les autoriza unos procedimientos médicos.



-La nieve y las avalanchas siguen provocando tragedias en Italia...Un helicóptero de rescate con 6 personas a bordo, se estrelló al tratar de rescatar a unos esquiadores.



-El colombiano Fernando Gaviria defenderá la camiseta de líder de la Vuelta a San Juan y buscará su segunda victoria de etapa.



-Transmilenio se gasta mensualmente casi 4 mil 900 millones de pesos en reparación de puertas de las estaciones de Transmilenio.

-Crecen los casos de delincuencia en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

