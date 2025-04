La búsqueda tiene que tener un respaldo financiero real: directora UBPD

La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, avanzan en las labores de intervención en La Escombrera, de la Comuna 13 en Medellín. En esa zona se han hallado cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

En Blu Radio hablamos con la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, quien se refirió a la financiación de esta intervención que, en parte, habían sido aportados por esta entidad en las primeras fases. Sin embargo, la Unidad de Búsqueda viene alertando desde hace algunos meses por el agotamiento del presupuesto destinado para la maquinaria pesada necesaria para este proceso. Pese a esta situación la directora Forero ha explicado que los equipos siguen en la zona. Su llamado es también para que se garantice el presupuesto de las labores de búsqueda, no solo en La Escombrera, sino en diferentes zonas del país.

"La mayoría de búsquedas son en territorios selváticos, en la Colombia profunda donde hay que llegar después de 8 o 10 horas de camino usando una cantidad de elementos y recursos multimodales de transporte, que en nuestro país es costoso. El verdadero mensaje que debe quedar es que no deben ser contingencias para atender casos puntuales, la búsqueda tiene que tener un respaldo y un apalancamiento real y serio que pueda atender estas exigencias de la búsqueda y que las familias participen activamente", señaló Forero.

Búsqueda de desaparecidos. X: @UBPDcolombia

Por otro lado, la directora de la entidad advirtió que en diferentes instancias se han hecho los llamados para garantizar los recursos en el caso de La Escombrera.

"En muchos escenarios, mesas y reuniones hemos anunciado de muchas maneras que el proyecto que apalancábamos recursos de esta entidad para el movimiento de tierras tenía recursos disponibles hasta el 31 de marzo, luego esto lo hicimos de manera oficial y no solo en las mesas, sino de manera oficial a través de comunicados que hemos enviado a las instancias competentes y el ministerio de hacienda en manera particular. No era desconocido que esto se podía venir y hemos hecho alertas de distintas formas", agregó la directora.

En este momento la entidad también está a la espera de que la Alcaldía de Medellín defina cómo se van a utilizar los recursos anunciados para la intervención en La Escombrera, que según el alcalde Federico Gutiérrez, serían alrededor de 2.000 millones de pesos.

"Estamos esperando la comunicación de la Alcaldía de Medellín frente a la disponibilidad de los recursos y hacia la forma como la alcaldía los puede implementar, en mesas de trabajo que tuvimos antes de este día cero la alcaldía ofreció posibilidades de que la operación del movimiento de tierras no fuera necesariamente a través del modelo que tiene la entidad sino que lo podía hacer directamente con sus recursos institucionales", detalló Forero sobre el tema.