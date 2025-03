Unidad de Búsqueda, sin recursos para La Escombrera; Alcaldía aportará $2.000 millones

A través de una carta enviada al presidente de la JEP , Alejandro Ramelli, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas evidenció que hasta la fecha ha invertido en La Escombrera cerca de 4.000 millones de pesos, suma que sobrepasa la capacidad financiera de la entidad. Por ello, la UBPD aseguró que hasta este lunes 31 de marzo tiene los recursos para la obra civil en este sitio de interés forense.

Lo que destacan desde la UBPD es que dado el limitado presupuesto asignado es que están pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz que se asignen nuevos recursos para que se continúe con los trabajos en esta zona, donde ya han sido hallados un par de cuerpos producto de la violencia a inicios de los años 2.000.

Según la entidad, para que se sigan las labores en La Escombrera se requieren cerca de 1.300 millones de pesos, aunque aseguraron que en el sitio continuarán los forenses monitoreando. Ante la situación, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que el distrito destinará 2.000 millones de pesos adicionales para continuar con la búsqueda y el apoyo logístico en la fase 5 y 6 , pero que se requieren recursos del Gobierno nacional.

"El Distrito no tiene injerencia en los recursos de la Unidad Nacional para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y, por lo tanto, no tenía conocimiento del cese de actividades dentro del polígono de La Escombrera. Estas son responsabilidades y competencias de entidades nacionales como la JEP que depende de los recursos asignados por el Gobierno nacional. No obstante, seguiremos garantizando a las madres buscadoras y a las familias todas las condiciones por parte de la Alcaldía de Medellín", manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Para solucionar el impase que pone en aprietos la continuidad de las labores en el sitio, lo que propone la UBPD es que se haga la suscripción de un convenio interadministrativo entre los interesados en el proyecto, para que se puedan destinar los recursos requeridos para las obras civiles.

Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas indicó que estos recursos pueden estar bajo la asistencia de FINDETER, quien actualmente es un aliado de la entidad y ejecuta el contrato con maquinaria y obreros en sitio. Sin embargo, lo que indican es que se han adelantado algunos trabajos para determinar y solucionar la situación desde este 1° de abril.