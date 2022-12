Las Farc no son el problema de los colombianos: Óscar Iván Zuluaga

“Eso es falso. El país tiene que seguir, el país tiene muchos problemas y no son las Farc el problema de los colombianos. El problema más delicado que hay hoy es el tema de seguridad en las ciudades, con las pandillas, que es alimentado con el narcotráfico, con la cocaína que produce las Farc”, manifestó.



“Tenemos un problema muy delicado con la salud, con el empleo, con las oportunidades para los jóvenes. Lo que el país tiene que dedicarse a resolver esos problemas. Las Farc no son el problema de los colombianos”, agregó.



De otro lado, Zuluaga insistió en que de ganar el NO los acuerdos con las Farc se deben renegociar.



“La Corte Constitucional estableció que el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente”, dijo al manifestar que el primer mandatario debe respetar la voluntad del pueblo.



En ese sentido, agregó que uno de los puntos que se deben renegociar es el de la justicia pues los responsables de delitos de lesa humanidad deben pagarse con cárcel.



“La Constitución colombiana y el Estatuto de Roma, que quienes han cometido delitos de lesa humanidad, aunque sea en pena reducida, paguen cárcel”, dijo.



Finalmente manifestó que “siente dolor” al escuchar las palabras del Papa Francisco, quien aseguró que el presidente Santos ha arriesgado todo por la paz, pero hay otros que arriesgan todo para continuar la guerra.



“Al papa lo han informado mal”, puntualizó.