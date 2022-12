Lo único inviable aquí es imponer los acuerdos con Farc: Camilo Gómez

Gómez aseguró que lo “único inviable en este momento es desconocer el resultado electoral” y que por lo tanto imponer los acuerdos “no tendría legitimidad”.



“El camino para buscar el consenso nos puede llevar un tiempo corto, pero nos puede ahorrar muchísimos sufrimientos y complicaciones políticas y hasta violencia”, expresó.



El exfuncionario manifestó que un punto importante es partir de la base de lo que las Farc han dicho en la décima conferencia guerrillera, que se desarrolló antes del Plebiscito por la Paz.



“Primero, ellos son un partido político, segundo, aceptaron que si no ganaba el plebiscito no se podían implementar los acuerdos”, expresó.



Manifestó que el problema “no está allá”, sino que “está acá”.



“Todas las fuerzas del NO, el Gobierno y las demás personas deben hacer un consenso. Es decir, hay cosas que se deben discutir en La Habana, pero en mi opinión hay otras que se deben dar en Colombia”, agregó.