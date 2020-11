Los retos del acuerdo de paz en Colombia cuatro años después de su firma definitiva

Son muchos los retos que tiene el acuerdo de paz en materia de justicia transicional para sanar las heridas del conflicto armado. Por ejemplo, que se reparen a las víctimas, se sepa la verdad y haya justicia para los actores.

Hablamos con Kenneth Burbano Villamarin, director Observatorio Constitucional Universidad Libre y exmagistrado auxiliar de la JEP , sobre esos retos que se deben cumplir para que la paz no se quede solo en una firma. El primero, el respeto a la JEP.

“Hay que honrar lo pactado, el acuerdo tiene solidez jurídica, no es un acuerdo con un gobierno, es política de estado. La JEP proviene del acuerdo final de paz y está cumpliendo con su trabajo a pesar de los obstáculos y los ataques. Las cifras no mienten, por ejemplo, 12.617 personas sometidas al sistema entre exintegrantes de las Farc, militares y terceros. Los siete macro casos que avanzan tan delicados como secuestros y ejecuciones extrajudiciales, ha producido 34.000 decisiones judiciales. La JEP ha actuado bien, con apego al debido proceso. No se ha entendido que es una justicia transicional donde él juzgamiento y sanción es con contenido reparador y restaurativo”, dijo Burbano.

Entre otros retos, en opinión de Burbano, está la redistribución y el acceso a la tierra para los campesinos, los desplazados por la violencia, los desposeídos a causa del conflicto armado, lo cual, marcha a paso lento. Además, asegura, se ha postergado la reforma agraria.

Entre otros temas, dijo, está la sustitución de cultivos ilícitos, una bomba de tiempo en la que se mezcla la necesidad de la gente, el abandono del Estado, la imposición de la legalidad, pero sin programas de sustitución suficientes.

El diario El Espectador desarrolló una línea de tiempo que resume , desde aquel 24 de noviembre de 2016, los pasos que ha vivido la implementación del acuerdo de paz, el proceso de dejación de armas, la creación de la JEP y los tropiezos, políticos y de violencia, que han impactado al acuerdo hasta nuestros días: