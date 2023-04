No se puede hablar de un reclutamiento forzado y que otro no lo sea: Coalico a Otty Patiño

En las últimas horas Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno Petro con la guerrilla del ELN, respondió a un pronunciamiento del máximo cabecilla de este grupo armado, alias 'Antonio García', quien manifestó que el ELN no recluta de manera forzada ni incorpora menores a sus filas de combatientes.

Consultado por esa afirmación de que el ELN no recluta, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, sostuvo que “de pronto es así”, pero además señaló que no sabe si esa guerrilla ha hecho reclutamientos forzados.

La Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coalico, emitió un comunicado en el que muestran su preocupación por las altas cifras de reclutamiento en lo corrido del año en Colombia, pues, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) verificó 18 eventos de conflicto armado que implicaron el reclutamiento de por lo menos 36 niñas, niños y adolescentes.

Pero, además, desde Coalico aseguran que les preocupa la falta de claridad en las declaraciones que entregó Otty Patiño, pues el reclutamiento es una grave afectación a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aclaran, además, que jurídica y socialmente se deben reprochar todos los actos que involucren a menores en el conflicto armado.

"Hay consenso nacional e internacional respecto de la penalización del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que tales conductas sean producto de una decisión aparentemente “voluntaria” de la víctima menor de edad o de una acción forzada o manifiestamente violenta en su contra[3]. No se puede hablar de un reclutamiento forzado y uno que no lo sea, en consecuencia, no hay lugar a diferenciar los deberes del Estado colombiano respecto de la investigación, juzgamiento y sanción de quienes sean responsables de haber incurrido en cualquiera de las mencionadas hipótesis fácticas cobijadas por el reclutamiento ilícito", señala Coalico.

