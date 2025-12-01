ONU Mujeres alerta sobre baja visibilidad y riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos

En el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ONU Mujeres lanzó un manual para transformar la narrativa sobre lideresas y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes siguen enfrentando altos niveles de violencia y estigmatización.

La publicación, titulada “Comunicación y periodismo que cuida: Un manual para narrar la paz desde las mujeres”, fue coescrita por 41 lideresas, defensoras y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz de Colombia. Este documento busca cambiar la forma en que los medios de comunicación abordan las historias de las mujeres que defienden los derechos humanos, la naturaleza y la paz en los territorios.

ONU Mujeres advirtió que, además de la invisibilidad mediática, las defensoras son uno de los grupos más expuestos a riesgos, amenazas y asesinatos en el país y la región. Muchas son víctimas de violencia por razones de género y enfrentan estigmatización por su liderazgo social.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

El manual propone una comunicación que reconozca a las mujeres como protagonistas de transformación y no solo como víctimas. Plantea principios éticos, pautas para evitar la revictimización y herramientas para proteger la identidad y seguridad de las fuentes. También aborda la seguridad digital, un riesgo creciente para lideresas y comunicadoras.



El documento invita a periodistas y medios a cubrir no solo los hechos de violencia, sino también las soluciones que impulsan las mujeres en sus comunidades. “Queremos que hablen de nosotras con nuestras propias palabras”, expresan las coautoras, quienes piden un periodismo que contribuya a la protección de la vida y los liderazgos femeninos.

Con esta iniciativa, ONU Mujeres busca fortalecer la labor de las defensoras y promover narrativas que reconozcan su papel central en la construcción de paz y en la defensa de los derechos humanos en América Latina.