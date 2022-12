Para concretar la paz hay que sacrificar temas de justicia: Fabiola Perdomo

Fabiola Perdomo, viuda de Juan Carlos Narváez, uno de los 11 diputados del Valle secuestrados por las Farc el 11 de abril de 2002 y asesinados cinco años después, aseguró que para poder concretar la paz se deben sacrificar temas de justicia.

Perdomo indicó que no sería necesario que los integrantes del grupo guerrillero paguen cárcel, siempre y cuando atiendan las demandas de sus víctimas como son la verdad, la reparación y la no repetición.

"Yo no voy a negar que yo en algún momento quería verlos en la cárcel, pero cuando pongo en una balanza tenerlos en una cárcel o lograr que ellos en una negociación dejen de masacrar, secuestrar, asesinar yo creo que hay que sacrificar la justicia", dijo.

Fabiola Perdomo, madre de Daniela, fruto del amor con el desaparecido diputado Juan Carlos Narváez señaló que hoy al ver la sonrisa de su hija se siente reparada tras el acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad de las Farc por el asesinato de su esposo.

"Yo por eso siempre dije que estoy dispuesta a renunciar a la justicia a cambio de otra Justicia a cambio de que me restablezca mis derechos como la verdad, como la garantía de no repetición, como de la solicitud de perdón y después de todo el proceso yo quiero decirles que hoy me siento reparada; no solo porque lo que ellos han dicho y han hecho, sino porque hoy veo a mi hija que ha recobrado la sonrisa", expresó.

Fabiola Perdomo agregó que el acuerdo de paz con las Farc ha sido la noticia que su esposo Juan Carlos Narváez siempre esperó.

"Él estaba seguro de que la paz algún día llegaría a este país, y hoy puedo decirle que puede estar tranquilo porque llegó la hora de la paz”, sostuvo.

Perdomo destacó el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos.

"Yo creo que el costo y el esfuerzo que ha asumido el presidente y haber logrado tener sentada a las Farc que resistió y persistió eso es lo que le hace merecedor de ese reconocimiento", indicó.