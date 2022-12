¿Por qué en unas encuestas gana el SÍ y en otras el NO en el plebiscito?

César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, en diálogo con BLU Radio que cada vez que hay un anuncio en el proceso de paz el optimismo sobre los diálogos aumenta.



“En la medida que se van alejando los anuncios, la opinión comienza a desmoronarse”, dijo.



En ese sentido, el analista agregó que son dos momentos distintos y además agregó que la diferencia a favor y en contra del plebiscito

Por su parte, Javier Restrepo, director de Ipsos Napoleón Franco, dijo que hay varios elementos que interfieren en estas mediciones.



Uno de ellos, dijo, es que los colombianos aún no tienen clara muchas cosas en el plebiscito por la paz.



“Las coberturas de los estudios y los momentos en que se hacen las mediciones, todavía no nos están realmente la intención que estamos midiendo”, expresó.



Según la encuesta realizada por la firma de Ipsos, el 39% de los colombianos votaría por el SÍ en el plebiscito, mientras que el 50% lo haría por el No.



Mientras tanto, la de Cifras & Conceptos da 55 puntos de diferencia a favor del SÍ: por el SÍ votaría el 74% y por el NO el 19%.