Santos saldría en hombros si logra un verdadero acuerdo nacional: Pacho Santos

El exvicepresidente de la República Francisco Santos, quien es uno de los líderes del NO en el Plebiscito por la Paz, explicó en entrevista con BLU Radio por qué se siguen oponiendo al nuevo acuerdo de paz, pese a que ya se hicieron modificaciones.



“He sido optimista y sigo siéndolo porque, si las Farc entienden el momento tan importante, si se sientan las Farc, el Gobierno y nosotros, creo que las diferencias que hoy hay se pueden solucionar. Creo que se pueden lograr unos acuerdos buenos”, manifestó Pacho Santos.



En ese sentido, hizo un llamado a que el Gobierno, las Farc y los líderes del NO se sienten unos días, antes de presentar el nuevo acuerdo a refrendación.



“Una negociación de última hora puede salir bien, las distancias no son tantas. En un escenario cercano se pueden abrir puertas, independientemente de que el lunes no lográramos acuerdos”, añadió.



Finalmente, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos podría salir en hombros si logra abrir esas puertas que permitan un acuerdo nacional y no parcial.