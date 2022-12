Santos y ‘Timochenko’ se caen de la lista de candidatos a Premio Nobel de Paz

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, nombres que sonaban con fuerza para llevarse el Premio Nobel de Paz, se cayeron de la lista de candidatos luego de la derrota del SÍ en el plebiscito por la paz con el cual se buscaba refrendar los acuerdos logrados entre el Gobierno colombiano y la Farc.



La información es difundida por la agencia de noticias Reuters que cita declaraciones de Kristian Berg Harpviken, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, Noruega, en las que indica que la postulación de Colombia no es tenida en cuenta debido a los resultados de la jornada electoral del 2 de octubre.



“El acuerdo de paz de Colombia está fuera de cualquier lista creíble", señaló a Reuters dijo el investigador a Reuters, Kristian Berg Harpviken, cuatro días antes de darse a conocer el Nobel de Paz.



Cabe señalar que el "NO" al acuerdo de paz sellado hace apenas una semana por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc se impuso por estrecho margen en el plebiscito celebrado este domingo, según datos oficiales.



Con el 99,87 % de las mesas escrutadas, el "no" sumó 6.430.308, votos, un 50,22 %, frente a los 6.370.274 sufragios alcanzados por el "sí", que representaron un 49,77 %, una tendencia que se mantiene desde que el escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar los comicios, pasó la mitad del recuento.