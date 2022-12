Si Uribe toma el proceso de paz, Colombia se iría al infierno: ‘Iván Márquez’

Tras finalizar una nueva semana de reuniones con representantes del Gobierno para analizar el triunfo del NO en el plebiscito por la paz y la nueva hoja de ruta a seguir para implementar el acuerdo de paz, el jefe del equipo negociador de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, señaló que mantienen su posición de sacar adelante el acuerdo de paz.



“El NO en Colombia no es de Álvaro Uribe, allí hay gente sensata también, que tiene argumentos. Muchos de los que votaron por el NO lo hicieron engañados por una campaña mentirosa. Se debe escuchar el SÍ de las víctimas del conflicto y al 62% de abstención del plebiscito. Es hora de recoger sus preocupaciones y con gusto las podemos anexar al paquete de acuerdos”, aseguró el jefe del equipo negociador de la guerrilla.



De igual forma, aseguró que el destino de Colombia no puede ser el de la guerra por eso están empeñados en entregar las armas y convertirse en un partido político.



También cuestionó las exigencias del senador Álvaro Uribe Vélez frente al acuerdo de paz y advierte que en sus manos no puede quedar la negociación, "Uribe es el jefe de la discordia en Colombia.



"Estamos seguros de que sí a Uribe se le da la posibilidad de tomar en sus manos la suerte del proceso de paz, Colombia va a dar directamente al infierno", opina el líder guerrillero.



Márquez hizo referencia al Nobel de la Paz que le otorgaron al el presidente, Juan Manuel Santos, y lo califica como una oportunidad para fortalecer el acuerdo de paz.



"Nos sentimos satisfechos de haber aportado un granito de arena al logro de tan alta distinción, aunque es justo mencionar también la lucha del pueblo colombiano, a las víctimas y al papel desempeñado, en primer lugar, por lo países garantes, Cuba y Noruega, y por los países acompañantes, Venezuela y Chile, que siempre estuvieron presentes", explica Márquez.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Comerciantes y ganaderos del Caquetá piden que se acelere el proceso de paz con el fin de que las Farc no vuelvan a las extorsiones.



-Las autoridades ambientales de Santander, investigan mortandad de peces que se presenta en quebradas de la zona del Magdalena Medio.



-Las autoridades de gestión del riesgo en Caldas hacen un llamado para no generar pánico a través de las redes sociales, con respecto a la actividad del Volcán Nevado del Ruiz. El temblor que se registró en las últimas horas no ha cambiado el nivel que se mantiene en 3 o Amarillo.



-En las últimas semanas se ha intensificado la caza a Uber en Uruguay por parte de los inspectores de tránsito.



-El piloto alemán Nico Rosberg ganó la Pole del Gran Premio de Japón que se correrá este domingo.



-La policía alemana halló materiales "altamente explosivos" en una vivienda allanada como parte de un operativo policial en el que se busca al autor como parte de un operativo en el que se busca a un joven sindicado de terrorismo.



-La policía belga perdió 13 ocasiones de desenmascarar a los autores de los atentados de París antes de que los perpetraran, según fragmentos de un informe confidencial de la "policía", publicado hoy por medios locales.



-El Gobierno de Haití continúa hoy evaluando los severos daños y las víctimas provocadas por el huracán Matthew que, según balances provisionales oficiales, dejó 271 muertos aunque fuentes de organismos de socorro y autoridades locales aseguran que son más de 800.

