'Timochenko' sobre el acuerdo de paz: "Quedó tan bien hecho que no pudieron hacerlo trizas"

Hace siete años se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc en el teatro Colón, de Bogotá. Este proceso, que se negoció en La Habana, Cuba, llevó a la desmovilización de 13.000 excombatientes.

Desde entonces, los firmantes del acuerdo han avanzado en su reincorporación a la vida civil; los exfarc empezaron a participar en política, pero también se han presentado dificultades, pues son casi 400 excombatientes asesinados durante este tiempo y todavía hay sectores que aún se oponen a lo que se acordó en La Habana.

Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', fue el último comandante de las Farc. Él firmó el acuerdo y ahora es el presidente del Partido Comunes, creado por los exguerrilleros para poder participar en política; por eso, en conversación con Blu Radio, Londoño se refirió a los avances y desafíos durante estos años en cuanto a la implementación.

"Lo más valioso es que el acuerdo se mantiene, en estos siete años estamos sintiendo un relanzamiento del acuerdo y la necesidad de que hay que implementarlo en su letra y su espíritu para garantizar la construcción de la paz completa", aseguró el presidente del Partido Comunes.

Sin embargo, aunque dijo que el acuerdo se ha venido implementando, aseguró que debe haber una mayor articulación, por lo que considera es necesario que vuelva la Consejería para la Implementación, ya que cree que este Gobierno tiene voluntad política para implementar lo acordado.

Firma del acuerdo de paz en el teatro Colón / Foto: AFP, archivo

"El presidente Santos planificó muy bien la negociación; preparó los equipos, la gente, estableció criterios y dio como resultado que logramos el acuerdo, eso hay que valorarlo, pero nunca planificó la implementación del acuerdo. Ahí comenzamos a cojear, desde el primer día, cuando la gente nuestra, esos cientos de guerrilleros bajaron las montañas con su morral al hombro llenos de alegría y esperanza, de sueños, llegaron a las zonas donde se iban a reunir y encontraron que no había absolutamente nada, construir esas zonas fue difícil y complejo y desde ahí comenzó a cojear el acuerdo. No se planificó desde el punto de vista de articulación, de instituciones y el aspecto financiero", explicó Timochenko.

En este momento 400 firmantes del acuerdo han sido asesinados desde el 2016, una situación que Londoño considera se ha presentado, en parte, por la falta de implementación, la reforma política es otro de los temas que él cree aún está pendiente.

"Yo miro para atrás y lo que digo es: ¿por qué no firmamos ese acuerdo antes? ¿por qué no lo pudimos firmar antes; cuántas vidas se hubieran salvado y cuánto hubiéramos avanzado en la construcción de la paz completa en Colombia? (...) De todas maneras sí le faltó al Estado y faltó planificar la implementación del acuerdo y nos faltó a los colombianos haber elegido a un presidente comprometido con la paz, pero son las circunstancias políticas y la realidad, el acuerdo quedó tan bien hecho que no lo pudieron hacer trizas y hoy a 7 años estamos relanzándolo" señaló Londoño.

Justicia Especial de Paz (JEP)

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue creada tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, recientemente desde el Gobierno aseguraron que el tribunal se estaba "descarrilando" al limitar su competencia un pronunciamiento por no aceptar paramilitares. El presidente de esta jurisdicción pidió respeto al Gobierno por la autonomía del sistema y también le hizo el mismo llamado a los excombatientes.

"Necesitamos construir una justicia que tenga como base fundamental la verdad. Se ha puesto trabas a personas que pueden contribuir a que esa verdad sea completa para que pueda haber reconciliación necesitamos la verdad completa, no miro que haya una pelea, sino que se está rescatando el espíritu de la JEP y nadie está dando órdenes. Yo creo que estamos en un camino porque de la Jurisdicción Especial no hay experiencia, no hay manuales, no hay cuartillas, estamos construyéndola y la construcción tiene que ser entre los colombianos, si no están todos los implicados en el conflicto contando la verdad de lo que pasó la verdad va a quedar incompleta y va a ser difícil la paz completa y la reconciliación ", explicó el excomandante de la guerrilla.

JEP - Jurisdicción Especial para la Paz Foto: AFP

Procesos con disidencias de las Farc

Aunque 13.000 excombatientes firmaron el acuerdo en 2016, algunos guerrilleros decidieron no acogerse y se crearon dos grupos de disidentes, uno al mando de alias 'Iván Mordisco', quien nunca firmó el acuerdo y otro al mando de alias 'Iván Márquez', quien hizo parte del proceso, pero desertó.

"Hay un contexto completamente distinto al que nos tocó a nosotros, estamos en un gobierno que sí de verdad está dispuesto a llegar a un acuerdo y está creando las condiciones, necesitamos llegar a un buen ambiente de paz y generar conciencia en estos grupos de que para construir un acuerdo que vaya en rumbo a la paz completa hay que generar hechos de paz y no hechos de guerra", explicó Londoño.

Disidentes de la guerrilla de las FARC durante la liberación de soldado en la zona rural de Tacueyo, departamento de Cauca, el 26 de septiembre de 2023 JOAQUIN SARMIENTO/AFP

