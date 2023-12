“Varios hechos de violencia no corresponden a grupos armados”: Danilo Rueda, ex comisionado de Paz

El pasado miércoles, 22 de noviembre, el presidente Gustavo Petro , a través de su cuenta de 'X', confirmó la salida de Danilo Rueda del cargo de comisionado para la Paz y nombró como su reemplazo a Otty Patiño.

Rueda, quien tenía a su cargo diálogos con el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias, las bandas criminales y quien estaba a la espera para hablar con la Segunda Marquetalia, estuvo en Mañanas Blu y se refirió a ¿cuál va a ser el rol en el Gobierno Petro al no estar al frente de uno de los ejes principales del mandatario actual y lo que viene para este plan.

“Por lo pronto sigo en el proceso de empalme con la persona designada por el presidente, Otty Patiño, creo que ese proceso lo terminamos hoy en la tarde. La fase que hemos desarrollado inicialmente han sido acercamientos y solamente tenemos dos posibilidades de mesa con grupos de origen político y ya hay desarrolladas tres espacios de conversaciones socio-jurídicas con tres grupos armados y regulares. Y hay dos procesos pendientes de decisiones del presidente con las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Mi rol será, como siempre lo he dicho, al servicio del país en el lugar en que me sea posible y me corresponda, sea en el Gobierno o o fuera del Gobierno”, señaló.

También se refirió del escandaloso número de masacres que se han registrado en el país, pues ya van más de 90 en lo corrido del año y aclaró que, algunas de ellas no son perpetradas por grupos armados al margen de la ley que están en el marco de la paz total.

Varios de los hechos ocurridos de violencia no corresponden a los grupos armados que están en una fase de acercamiento o de diálogo con nuestro Gobierno. Hay varias situaciones de violencia armada que se tipifican como masacres, pero que no necesariamente corresponden a los grupos que vienen asumiendo responsabilidades precisas y específicas en estas fases a las que he hecho alusión. Aquí se requiere una labor urgente de la Fiscalía para evitar que las especulaciones lleven a interpretaciones encerradas sobre la paz total” enfatizó Danilo Rueda, ex comisionado de Paz.

Además, el excomisionado se refirió a la percepción que hay en la que se señala que el Gobierno está débil frente a sus interlocutores en las mesas de diálogo. Otro punto importante que abarcó Rueda fue la presunta falta de comunicación con la fuerza pública y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. También respondió sí estar frente a ocho procesos con diferentes grupos armados jugo un papel en contra para su cargo como comisionado.

“Esto es inédito porque son ocho procesos simultáneos con distintas características de grupos armados irregulares y con distintos intereses. Entonces, tratar de mantener una situación de simultaneidad es lo complejo y también lo novedoso y dos, en todos los procesos de construcción de paz siempre se presentan crisis, esta no es una novedad. En el caso del proceso que hay con el ELN hay unas líneas planteadas desde nuestro Gobierno que no se pueden romper y esto significa ya en este momento una discusión del método de cómo se va a resolver esos dos puntos que se encuentran en controversia, pero no es ninguna debilidad”, resaltó.

El excomisionado de paz se refirió si a su salida se estaba cumpliendo con el acuerdo de paz firmado en 2016 y que avances o acercamientos encontraron en las dinámicas de violencia en Colombia y mencionó el tema de los asesinato de ese acuerdos y de los desmovilizados.

Finalmente, envió un mensaje para los que creen que el ELN no tienen intención de paz y entregó detalles de las acciones que, a su parecer, que validan el diálogo con esta guerrilla.

