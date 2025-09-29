Violencia contra liderazgos sociales crece en Colombia: 150 asesinados este año

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, hasta el 27 de septiembre de 2025, han sido asesinados 150 líderes sociales en Colombia, una cifra que representa un aumento del 19 % frente a los 126 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.

La más reciente víctima fue Luis Ernesto Sánchez, docente y líder social de Tenerife, Valle del Cauca, reconocido por su defensa de los derechos de la niñez y la juventud. A través de un aula tecnológica promovía proyectos educativos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Su asesinato, que aún está en investigación, causó consternación en la comunidad, que señaló que no había recibido amenazas previas.

BLU Radio // Líderes sociales // Foto: AFP

La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 019 de 2023, que Cali y su entorno se han convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes, el uso de la ciudad como plataforma criminal y las amenazas contra defensores de derechos humanos son dinámicas en crecimiento. El organismo instó a reforzar los mecanismos de protección colectiva e individual, así como la capacidad de respuesta institucional.

De acuerdo con Indepaz, en la región tienen presencia grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC (Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo y diversas bandas locales.



El incremento de asesinatos de líderes sociales refleja la persistente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos frente a estructuras armadas ilegales y la urgencia de fortalecer las acciones estatales para salvaguardar su labor y sus vidas.