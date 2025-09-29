En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Violencia contra liderazgos sociales crece en Colombia: 150 asesinados este año

Violencia contra liderazgos sociales crece en Colombia: 150 asesinados este año

El país suma 150 líderes sociales asesinados en 2025, según Indepaz, superando los 126 casos del mismo periodo de 2024.

Asesinato lideres sociales.
Asesinato lideres sociales.
EFE.
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, hasta el 27 de septiembre de 2025, han sido asesinados 150 líderes sociales en Colombia, una cifra que representa un aumento del 19 % frente a los 126 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.

La más reciente víctima fue Luis Ernesto Sánchez, docente y líder social de Tenerife, Valle del Cauca, reconocido por su defensa de los derechos de la niñez y la juventud. A través de un aula tecnológica promovía proyectos educativos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Su asesinato, que aún está en investigación, causó consternación en la comunidad, que señaló que no había recibido amenazas previas.

339952_BLU Radio // Líderes sociales // Foto: AFP
BLU Radio // Líderes sociales // Foto: AFP

La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 019 de 2023, que Cali y su entorno se han convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes, el uso de la ciudad como plataforma criminal y las amenazas contra defensores de derechos humanos son dinámicas en crecimiento. El organismo instó a reforzar los mecanismos de protección colectiva e individual, así como la capacidad de respuesta institucional.

De acuerdo con Indepaz, en la región tienen presencia grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC (Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo y diversas bandas locales.

El incremento de asesinatos de líderes sociales refleja la persistente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos frente a estructuras armadas ilegales y la urgencia de fortalecer las acciones estatales para salvaguardar su labor y sus vidas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Asesinato líderes sociales

violencia

Indepaz

Publicidad

Publicidad

Publicidad