Petro aseguró que infiltración a su Gobierno busca contribuir a un indictment en su contra

Petro aseguró que infiltración a su Gobierno busca contribuir a un indictment en su contra

A través de su cuenta de X, Petro relacionó la información sobre una presunta infiltración de las disidencias a su Gobierno con un posible plan para que haya un indictment en su contra en EE. UU.

Presidente Petro responde a investigación sobre archivos 'Calarcá'
Presidente Petro responde a investigación sobre archivos 'Calarcá'
Foto: Presidencia y AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

