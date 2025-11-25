Petro aseguró que infiltración a su Gobierno busca contribuir a un indictment en su contra

Una vez más, el presidente Gustavo Petro defendió al general Juan Miguel Huertas y al director de Inteligencia, Wilmar Mejía. A través de su cuenta de X, el mandatario relacionó la información sobre una presunta infiltración de las disidencias a su Gobierno, a través de estos dos altos funcionarios, con un posible plan para que haya un indictment en su contra en EE. UU., con el fin de encarcelarlo. Este estaría relacionado con los supuestos ingresos a su campaña de dinero del narcotráfico.

“La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EE. UU. para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase: ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes’. Expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Revelan presuntos nexos entre disidencias, general vinculado al gobierno y agentes de inteligencia Fotos: Presidencia, MinDefensa.

Cabe mencionar que EE. UU. ya lo incluyó en la Lista Clinton, junto a su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La justificación del Gobierno Trump fue su supuesto rol en el tráfico ilícito de drogas, con niveles de cultivos de coca muy altos. A esto se suma su política de paz total, que es vista como una iniciativa que permitió el florecimiento de los carteles de la droga.

El mandatario concluyó escribiendo: “Con Calarcá hoy hay negociaciones en primera fase, sin que haya avanzado a una negociación de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro Ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones”.