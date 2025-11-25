"Que Petro llame a calificar servicios al general Huertas", pide Daniel Palacios

El exministro del Interior y actual candidato presidencial, Daniel Palacios, ha lanzado una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro por la reintegración del general Juan Miguel Huertas al servicio activo, solicitando que el mandatario lo llame inmediatamente a calificar servicios. Palacios enfatizó que la presencia de Huertas en puestos de responsabilidad, como el comando de personal, pone en riesgo la seguridad operacional y la vida de los miembros del Ejército Nacional.



Pérdida de confianza y nexos criminales

Durante la entrevista, Palacios recordó que la salida inicial del general Huertas del Ejército se produjo en mayo de 2022, durante el gobierno del presidente Duque, mediante la discrecionalidad de llamar a calificar servicios. Esta decisión fue tomada después de que se recibiera información "muy muy preocupante" por parte de una agencia internacional.

La información apuntaba a sospechas de nexos con grupos criminales o disidencias de las Farc. Según Palacios, la sospecha de traición a la patria o de trabajar con el enemigo, pasando información y poniendo en riesgo las operaciones, fue suficiente para determinar una pérdida de confianza. En ese momento, el general Huertas era el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, operando en la zona de Arauca. Mantenerlo en el cargo no solo ponía en riesgo las operaciones, sino también el trabajo con agencias de inteligencia que se manejaban responsablemente.



El reintegro cuestionado

Palacios manifestó su incredulidad ante el criterio del actual gobierno, especialmente porque el presidente Petro "confirmó que agencias internacionales tenían una información muy muy preocupante sobre este general". A pesar de esto, el general Huertas fue reintegrado e incluso propuesto para cargos de alta responsabilidad.

El exministro se preguntó cómo un oficial cuestionado por agencias de inteligencia es reintegrado y recibe una posición de responsabilidad como la Dirección de Personal del Ejército Nacional, un cargo que ofrece acceso a información sensible y reservada. Palacios tachó la decisión de irresponsable, indicando que el presidente parece desestimar la información de inteligencia a favor del "capricho del primer mandatario".

Huertas no solo ocupa hoy el comando de personal, sino que también fue considerado para comandante del ejército e, inclusive, para director de inteligencia del Ejército Nacional. Palacios sostiene que el riesgo de que este general pase información a grupos terroristas, poniendo en peligro la vida de miles de miembros del Ejército, es inaceptable y debería ser superior a "traer a un general que ya había salido mal del Ejército Nacional".



Al abordar el tema de la reintegración de oficiales, Palacios trazó una diferencia "gigante" entre casos excepcionales históricos, como el de Teodoro Campo en 2002, y lo que, a su juicio, es hoy la "regla general": reintegrar a oficiales retirados.

El problema, según el exministro, radica en que este gobierno ha priorizado el reintegro de oficiales cuestionados o que salieron por pérdida de confianza, mientras saca a oficiales con experiencia y resultados contra grupos criminales. Palacios también resaltó la diferencia entre salir de las fuerzas para hacer política, versus salir para hacer política y luego regresar a la fuerza.

Señaló que generales como Huertas y Salamanca fueron fichas claves en la campaña de Petro. Si bien Palacios afirmó que hacer política después de salir del servicio no es inherentemente malo, lo inadmisible es reintegrar a oficiales cuestionados sobre quienes ya existían reportes de inteligencia.

El exministro reiteró que la sospecha de traición a la patria ya existía, por lo que el presidente debería llamar a calificar servicios a Huertas para evitar que la seguridad operacional y la vida de los miembros de las fuerzas militares sigan en riesgo.