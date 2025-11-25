En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Que Petro llame a calificar servicios al general Huertas", pide Daniel Palacios

"Que Petro llame a calificar servicios al general Huertas", pide Daniel Palacios

Palacios manifestó su incredulidad ante el criterio del actual gobierno, especialmente porque el presidente Petro "confirmó que agencias internacionales tenían una información muy muy preocupante sobre este general".

Publicidad

Publicidad

Publicidad