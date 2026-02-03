En vivo
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Petro, 'confundido' con mensaje de Trump: "¿Qué me quiso decir?"

En X, el presidente Petro compartió la dedicatoria que Trump le escribió en el libro 'The Art of the Deal'.

