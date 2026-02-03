Petro, 'confundido' con mensaje de Trump: "¿Qué me quiso decir?"

El presidente Gustavo Petro concluyó este martes una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El encuentro, que se extendió por más de una hora en la Casa Blanca, destacó no solo por los temas estratégicos abordados, sino por los gestos personales entre ambos mandatarios.

A diferencia de otras visitas de Estado, el acceso a la residencia presidencial ocurrió bajo un hermetismo inusual. Petro ingresó a las 10:53 a.m. en un vehículo del Servicio Secreto, sin los protocolos de guardia de honor tradicionales. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aclaró que la naturaleza reservada de la cita respondió a que fue una invitación personal de Trump: "El presidente Trump invitó al presidente Petro y le ofreció venir para conversar juntos", señaló, destacando la disposición de apertura del líder estadounidense.

Tras el diálogo a puerta cerrada, Petro utilizó su cuenta de X para compartir detalles íntimos de la jornada. Entre los obsequios recibidos destaca una fotografía oficial del saludo entre ambos, firmada por Trump con el mensaje: "Gustavo, a great honor. I love Colombia".

Sin embargo, el momento que generó más interacciones fue la dedicatoria en el libro 'The Art of the Deal', donde Trump escribió: "You are great" (Eres genial). Petro, con un matiz de ironía, comentó en su publicación: "¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés".



¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Además de los presentes, el mandatario colombiano compartió imágenes de su recorrido por el emblemático "corredor de los presidentes" en la Casa Blanca, trazando un paralelo con la Casa de Nariño: "En la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro al final: ¿qué sigue?...", reflexionó Petro en una de sus publicaciones.