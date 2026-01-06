En vivo
Blu Radio  / Nación  / Petro convoca para el miércoles una manifestación nacional por la soberanía

Petro convoca para el miércoles una manifestación nacional por la soberanía

El mandatario agregó que él participará en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar donde, según dijo, hablará "al pueblo bogotano".

