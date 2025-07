Petro: "Si aplicáramos la Constitución todo el sistema de salud debería ser intervenido"

A propósito del informe de la Contraloría que advertirá la insostenibilidad del sistema de salud y el mal estado de las EPS en Colombia, incluidas las intervenidas por el Gobierno de Gustavo Petro, el mandatario, a través de su cuenta de X, entró en esa discusión.

“Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel, ya no asegurador”.

Cabe mencionar que, según la Contraloría, ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos. Un ejemplo de ello es la Nueva EPS, que con más de 11.5 millones de afiliados no ha presentado sus estados financieros certificados para 2023. El presidente se refirió al respecto:

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

“La deuda generada en estos últimos dos años no es de las EPS intervenidas; al contrario, ha disminuido si se descuenta la Nueva EPS; en cambio, las no intervenidas duplicaron la deuda solo en dos años”.

El mandatario se refirió también a las deudas de las EPS con clínicas y hospitales, señalando que el monto es mayor a los 33 billones de pesos de los que hablaba la Contraloría. “Si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS al día de hoy, en valor de pesos del año 2025 —ejercicio económico que no se ha hecho, porque han faltado economistas buenos en Minsalud o porque no han querido tenerlos, sino algunos proclives a esconder la verdad— y no se ha querido medir esta cantidad, que ante la Corte se debe presentar para que se conozca la verdad, la deuda ascendería a más de 100 billones de pesos”.