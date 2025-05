Petro sobre marchas por consulta popular: "Huelga por horas, hasta llegar a indefinida"

El presidente Gustavo Petro explicó a través de su cuenta de X cómo sería la movilización nacional a la que ha convocado por el hundimiento de la consulta popular en el Senado. Según el mandatario, debe ser una protesta permanente.

"Así que no hay otra cosa que hacer que no retroceder, el pueblo debe ganar la mayoría del senado, y es ahora. Y la fórmula es la movilización popular al máximo, que incluye la huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general si la oligarquía sigue terca y adormecida por tanta sangre y explotación. Es hora de la movilización pacífica y la razón. Aquí no retroceden los justos, no se ataca la clase media ni la fuerza pública, solo lo injusto", escribió en su cuenta de X.

Senado de la República de Colombia Foto: AFP

El Gobierno nacional prepara mañana un evento en el paseo Bolívar en Barranquilla. La avanzada del mandatario lleva días organizando la llegada del presidente Gustavo Petro, que estará aterrizando en Bogotá sobre las 10:00 p.m. de este lunes, tras su viaje a China.

La jornada contará con la participación de representantes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas, el magisterio, centrales obreras y estudiantes del Sena y universidades de la región.

A propósito de esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que radicará en las próximas horas la consulta popular nuevamente, esta vez con 13 preguntas. Por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, informó la realización de un paro nacional de 48 horas los días 28 y 29 de mayo.