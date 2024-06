El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a las acusaciones de interceptaciones ilegales conocidas como "chuzadas". Aseguró que su Gobierno no realiza tales prácticas, apuntó a la extrema derecha y grupos nazis como los responsables de estas acusaciones.

"El Gobierno Nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la República. La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia. Si al magistrado Ibáñez le ha llegado WhatsApp con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otras ramas del Estado. Dejen de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis", dijo el jefe de Estado en su cuenta de X

Petro reitera su postura sobre chuzadas

Esta no es la primera vez que el presidente se pronuncia sobre el tema. El lunes pasado, Petro aseguró que los organismos de inteligencia del Gobierno no se utilizan contra la oposición, la prensa o las cortes.

En la misma publicación, el mandatario fue más allá y dijo que en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no hay aparatos que permitan la interceptación de números de celular privados.

"Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado", escribió el jefe de Estado.

Investigación Interna

El lunes, la Presidencia informó que abrió una "investigación interna" ante las denuncias

de un posible espionaje a magistrados de la Corte Constitucional mediante la interceptación de sus teléfonos.

En un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) dijo que estableció contacto formalmente con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso.

"Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República", afirmó el Dapre.

El pasado fin de semana medios locales revelaron que magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para advertirle de posibles actos de espionaje en su contra.

Tras esa denuncia, Camargo ordenó "iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata", a la que se suma la indagación interna anunciada este lunes por el Departamento Administrativo de la Presidencia.

"Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia", agregó el Dapre en el comunicado.

Los magistrados, que tienen entre sus funciones las de examinar si las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen los requisitos de constitucionalidad, denunciaron ante lafiscal general la posible interceptación de teléfonos celulares, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes por parte de organismos de inteligencia del Estado.