Plan retorno: recomendaciones de las autoridades para el regreso a casa

Miles de personas que disfrutaron de días de descanso en diversas regiones del país se encuentran actualmente alistándose para emprender el regreso a sus hogares por carretera. Ante esta movilización masiva, la Policía Nacional ha activado el planretorno, el cual, de hecho, se inició desde el día de ayer, con una considerable afluencia de vehículos de ingreso.

En dialogo con Mañanas Blu, la general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, aseguró que muchos ciudadanos suelen dejar la partida para el último momento, buscando aprovechar hasta las últimas horas de sus días libres.

La Dirección de Tránsito hizo un llamado preventivo y recuerda las afectaciones específicas en ciertos corredores.

Nueve departamentos han presentado situaciones que requieren manejo especial: Boyacá, Casanare, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Risalda y Tolima. A pesar de estas contingencias, la mayoría de las afectaciones han sido controladas y se manejan con paso a un carril, lo cual, según la General, no debería generar una afectación mayor en el flujo vehicular.



Un ejemplo reciente de control de emergencias se registró en Tolima, donde se presentó un derrumbe y deslizamiento en el sector de Padua, pero que ya se encuentra habilitado a un carril.



Pico y placa regional

Una de las herramientas fundamentales para gestionar el ingreso masivo a Bogotá es el pico y placa regional, aplicado en los nueve corredores de entrada. Esta restricción horaria es crucial para evitar que un viaje que usualmente toma 3 horas termine durando seis o más.

"Este pico y placa inicia a partir del mediodía por los nueve corredores de ingreso a Bogotá estamos hablando que los vehículos terminados en placa par pueden ingresar desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Posterior de 4 de la tarde a 8 de la noche pueden ingresar los vehículos cuya placa termina en número impar y después de las 8 de la noche pues habrá ingreso total para todos los vehículos", recordó la general Blanco.

