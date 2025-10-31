Polémica reacción de César Pachón contra Germán Bahamón por críticas al certificado Halal

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, lanzó un duro reclamo al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, mientras acompaña al presidente Gustavo Petro en Arabia Saudita.

La polémica surgió luego de que Bahamón asegurara que la certificación Halal, que Petro anunció como un logro de su Gobierno, no había sido un obstáculo para las exportaciones de café hacia el Medio Oriente.

Pachón respondió con un torrente de expresiones ofensivas: “¿Sabe qué me emberraca a mí como campesino que soy? Que este señor venga aquí a criticar lo que estamos haciendo acá. Sabe que me emputa”.

El líder de la ADR acusó a la Federación de Cafeteros de haber sido vocera de los campesinos en los TLCs pero de arruinar el agro: “¿Por qué no entraron aquí a los negocios? Ustedes fueron los voceros de los campesinos. Nos volvieron mierda”.



Federación de cafeteros

Pachón defendió la certificación Halal como una oportunidad histórica para que los productores, incluidos excombatientes y cocaleros, puedan exportar directamente su café, cacao y otros productos, sin intermediarios: “Por eso queremos que los cocaleros dejen la coca y se haga la paz. Ustedes nunca le dieron la oportunidad a los campesinos de ser exportadores directos”.

El presidente de la ADR cuestionó el esquema de venta de la FNC, que obliga a los campesinos a pasar por cooperativas que entregan el café a multinacionales: “No les da ninguna garantía de que van a ganar”.

Bahamón presentó cifras: “En el 2023 exportamos 56.234 sacos y en 2024 alcanzamos 118.992 sacos. Las exportaciones de café soluble con mayor valor agregado crecieron 10 veces”, bajando literalmente la caña a los anuncio de Petro desde Oriente Medio.

Pachón advierte que este “negocio para los campesinos” desde Riyadh busca romper décadas de intermediación que, según él, han “vuelto mierda” el agro colombiano.