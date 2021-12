Aumento del precio de la cerveza: Cámara de Industrias de Bebidas Alcohólicas se pronuncia

Durante las últimas semanas se habló sobre una supuesta escasez de cerveza y bebidas con alcohol en el país. Sin embargo, Beatriz Helena Jaramillo, directora de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas, desmintió esto y aclaró que lo que hay es una falta de insumos, más no del producto.

“Realmente lo que hemos vivido como industria son retos en escasez de insumos por la crisis de los contenedores, pero escasez de cerveza no tenemos. Este es un negocio estacional, tenemos picos y a veces agotamientos, esto, porque no hay, por ejemplo, vidrios”.

Sobre un posible incremento de precios, dijo que, por ahora, no han definido nada y no se ha tomado una decisión. Señaló que se ha tomado la medida de disminuir el tamaño de algunas referencias de botellas, pero que esto no aplica para todas.

Jaramillo explicó que esta crisis de insumos ha afectado a varios sectores, pero que “la industria se ha organizado este último año para poder llevar a los consumidores el producto”.

