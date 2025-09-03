“Presidente, invítenos a debatir con cifras”: gobernadora del Tolima sobre los recursos del PAE

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, reaccionaron a las acusaciones del presidente Petro en la alocución presidencial de ayer, martes 2 de septiembre, donde cuestionó la ejecución de los recursos del PAE.

Por esta razón, la gobernadora del Tolima aclaró que en su Gobierno no se han robado un solo peso del PAE y le pidió al presidente que la invite a una alocución para debatir con argumentos.

“Nosotros durante esta vigencia, hemos repartido más de 10 millones y medio de raciones a los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas. No hemos contratado con ninguna fundación, ni lo hemos hecho directamente, nosotros hemos adelantado los procesos licitatorios correspondientes”, precisó la gobernadora del Tolima.

Recordemos que el presidente Petro aseguró que el dinero que se entrega del PAE en varias regiones no está llegando. “En el Tolima, el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, en Valle del Cauca. Es un crimen. ¿Cómo así que el gobierno da la plata y no se vuelve comida? Entonces, ¿a dónde se va la plata? ¿A comprar votos?”, indicó el mandatario nacional.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se refirió al tema en entrevista con Noticias Caracol, donde explicó que el Gobierno solo da el 23 % de los recursos. Según Toro, el Valle del Cauca gasta 80.000 millones de pesos en el PAE y la nación sólo desembolsa 20.000 millones y el resto sale del presupuesto del departamento.

“Nosotros cubrimos 34 municipios del Valle del Cauca. Casi 112.000 niños tienen cobertura total desde primero a once, rural y urbana. Tenemos un PAE diferenciado con los indígenas que cubrimos 2.300 indígenas de acuerdo a su cultura”, indicó la gobernadora.

El alcalde Carlos Fernando Galán recordó que Bogotá tiene una de las mejores gestiones del PAE en el país y que este mismo gobierno resaltó la ejecución de estos recursos.

Es importante recordar que la Contraloría advirtió que para septiembre, más de 3,5 millones de estudiantes se quedarían sin acceso al PAE, porque el gobierno para agosto no había desembolsado 500.000 millones de pesos faltantes para garantizar la continuidad del programa.