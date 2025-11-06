En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro pide explorar negociaciones con el Tren de Aragua

Presidente Petro pide explorar negociaciones con el Tren de Aragua

La reacción del presidente Petro se conoce luego de que Larry Amaury Álvarez, uno de los tres fundadores de la organización criminal, enviara una carta en la que solicita iniciar diálogos de paz.

Presidente Petro entregó nuevos detalles sobre ataque a policías en Amalfi
Presidente Petro entregó nuevos detalles sobre ataque a policías en Amalfi.
Foto: Presidencia - Joel González
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad