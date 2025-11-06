Presidente Petro pide explorar negociaciones con el Tren de Aragua

A través de su cuenta de X, el mandatario habló de una carta que le habría enviado un miembro del Tren de Aragua y abrió la puerta a la posibilidad de negociar con esta organización criminal de alcance multinacional.

“En Colombia parecen ser una razón social de grupos delincuenciales, pero los mayores daños criminales en mi país tienen otras siglas y otra historia detrás. Se explorará cuál es la seriedad de esa carta”, escribió el presidente.

Tomando como ejemplo la justicia de Estados Unidos y un mecanismo que, según el mandatario, es muy eficaz para negociar dentro de los procesos judiciales (porque los hace rápidos y reduce la impunidad al priorizar la verdad y la reparación sobre la cárcel), el presidente sugirió que Colombia debería aplicar un modelo similar.

“Si una organización criminal quiere desmantelarse en serio y dejar su actividad delictiva, tal como hacen criminales ante la justicia de los Estados Unidos, se debería permitir también en Colombia. Por eso he decidido abrir, sin cesar la lucha represiva y judicial contra las bandas, caminos de desmantelamiento pacífico. Espero que en Bogotá se abra un proceso que ha sido fructífero en Medellín, Barranquilla, Buenaventura y Quibdó”, publicó el mandatario desde Belén do Pará, donde adelanta agenda en el marco de la cumbre climática COP30.



Gustavo Petro habla sobre carta del Tren de Aragua X: @petrogustavo

El trino del presidente Petro se conoce luego de que Larry Amaury Álvarez, uno de los tres fundadores de la organización criminal, quien incluso estuvo detenido junto a 'Niño Guerrero', otro de los líderes del Tren de Aragua, en la cárcel de Tocorón, Venezuela, enviara una carta en la que solicita iniciar diálogos de paz que conduzcan a la desmovilización. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz no cerró la puerta a esta posibilidad y dejó la decisión en manos del jefe de Estado, quien respondió este jueves a través de su cuenta de X.