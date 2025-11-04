¿Se abre puerta en la Paz Total para El Tren de Aragua? Decisión está en manos del presidente Petro

La Oficina del Comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió a la solicitud que hizo Larry Changa, uno de los cabecillas del Tren de Aragua, para que el grupo ilegal fuera incluido en la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Su petición será remitida la despacho del señor Presidente de la República, con el fin de que en el marco de sus facultades, le de respuesta de fondo a su solicitud", dice la carta firmada por Daniel Fernando Eslava, asesor de la Oficina del Consejero.

En la misiva, Eslava es claro en señalar que por facultades el balón queda en la cancha del primer mandatario.

Pues asegura que “conforme a lo establecido en la Ley 2272 de 2022, es el presidente de la República quien define los lineamientos para promover la reconciliación y el desarrollo de cualquier proceso de paz. En ese marco, se realizan todos los actos necesarios para entablar acercamientos, conversaciones y negociaciones con Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, así como con los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML). Estos esfuerzos están orientados a encontrar soluciones al conflicto armado, garantizar el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, reducir o cesar las hostilidades, facilitar la reincorporación de sus miembros a la vida civil y promover condiciones para un orden político, social y económico justo”.



En la respuesta, el funcionario asegura agradece por y la intención y aseguran que la intención de estar en la Paz Total como una acción que busca “contribuir a la reducción de la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante, en el marco de la política de Paz Total”.

Cabe recordar que la solicitud de Changa al Gobierno se hizo el primero de octubre en otra carta, de dos páginas y radicada ante las autoridades. En ella, argumentaba que la solicitud surge de la preocupación por las condiciones sociales que generan vulnerabilidad, como la pobreza extrema y la exclusión, y del deseo de aportar desde la prevención social y la reinserción personal.

Dijo que con esta solicitud no buscan evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad, sino que su intención es colaborar y someterse a la justicia, con un ofrecimiento basado en la verdad y la no repetición.

Así mismo proponen la participación en mesas de diálogo institucionales, el diseño de programas de reinserción sociolaboral y formación técnica para jóvenes en riesgo, y el apoyo a campañas de prevención dirigidas a migrantes y comunidades receptoras, en coordinación con autoridades y organizaciones no gubernamentales.