En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Abelardo de la Espriella
Perú y México
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Se abre puerta en la Paz Total para El Tren de Aragua? Decisión está en manos del presidente Petro

¿Se abre puerta en la Paz Total para El Tren de Aragua? Decisión está en manos del presidente Petro

"Su petición será remitida la despacho del señor Presidente de la República, con el fin de que en el marco de sus facultades, le de respuesta de fondo a su solicitud", dice la carta firmada por Daniel Fernando Eslava, asesor de la Oficina del Consejero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad