Blu Radio  / Judicial  / Corte da luz verde a extradición de alias 'Gocho', integrante del Tren de Aragua, hacia Chile

Corte da luz verde a extradición de alias 'Gocho', integrante del Tren de Aragua, hacia Chile

El concepto favorable de extradición se da en el marco del proceso por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago de Chile.

Alias 'Gocho', capturado en Boyacá por asesinato de exmilitar venezolano
Foto: Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano colombo venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, requerido por el Gobierno de Chile por los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio, en el marco de la investigación por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, ocurrido en febrero de 2024 en Chile.

Vea también:

  1. Acorralado cabecilla de Tren de Aragua en Antioquia se lanzó de un sexto piso_ murió de inmediato.
    Acorralado cabecilla de Tren de Aragua en Antioquia se lanzó de un sexto piso_ murió de inmediato.
    Foto: captura de pantalla
    Nación

    Acorralado, cabecilla de Tren de Aragua en Antioquia se lanzó de un sexto piso: murió de inmediato

Carrillo Ortiz fue capturado en Colombia a comienzos de este año tras una circular roja de Interpol solicitada por las autoridades chilenas, que formalizaron posteriormente su pedido de extradición.

En su decisión, la Corte recordó que ya había emitido un concepto desfavorable de extradición a Venezuela, pues las conductas atribuidas al requerido ocurrieron exclusivamente en territorio chileno, lo que activa el principio de jurisdicción preferente a favor del Estado donde se cometieron los delitos.

“Esta Sala Penal ya se pronunció sobre la solicitud venezolana y emitió concepto desfavorable, pues los hechos atribuidos al requerido ocurrieron en territorio chileno y, por tanto, corresponde a ese Estado ejercer la jurisdicción y adelantar el juzgamiento”, señaló el alto tribunal.

Corte da luz verde a la extradición de alias 'Gocho', integrante del Tren de Aragua, hacia Chile

En su momento la defensa esperaba el concepto favorable para la extradición a Venezuela, “Manifestó su voluntad de acogerse a la extradición simplificada. Según el apoderado, esta circunstancia generaría una concurrencia de solicitudes que, conforme al artículo VIII del Tratado de 1914 y al artículo 505 de la Ley 906 de 2004, obligaría a la Corte a preferir la petición venezolana, por versar sobre delitos que, a su juicio, revisten mayor gravedad”.

Sin embargo, para la Corte tal planteamiento carece de sustento y aseguró que no existe en la actualidad concurrencia de solicitudes ni duda sobre la procedencia de atender el requerimiento chileno, el cual cumple con las exigencias constitucionales, legales y convencionales para la viabilidad del concepto favorable.

A este hecho, se suma el reciente concepto favorable de la Corte Suprema para la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', cabecilla de los Comandos de Frontera, cuya captura se habría intentado frenar por parte de funcionarios del gobierno nacional.

