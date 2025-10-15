Defensa de ‘Larry Changa’ insiste en integrar al Tren de Aragua en la paz total

Tras la negativa del Gobierno nacional a la propuesta del Tren de Aragua de ingresar al proceso de paz total, el abogado Gustavo Moreno, defensor de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, insistió en que el planteamiento de esta organización criminal no busca impunidad, sino un sometimiento a la justicia dentro del marco legal vigente.

“Estas mesas no implican impunidad. Los silencios, por el contrario, sí favorecen la impunidad y nos alejan de la paz. Estas mesas de diálogo, incluso, implican escuchar las voces de las víctimas”señaló Moreno.

El abogado aseguró que su defendido fue designado como vocero de la organización, con presencia transnacional, para solicitar la instalación de mesas de diálogo bajo la Ley 2272 de 2022 en el marco de la política de paz total.

“Implican un sometimiento a la justicia de esta organización criminal y de sus máximos responsables y líderes. Por eso es importante que el Gobierno nacional y el Comisionado de Paz atiendan esta solicitud y escuchen a sus voceros”, agregó el abogado, quien reiteró que cerrar los espacios de diálogo dificulta el camino hacia la paz.



La declaración de Moreno surge luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazara la solicitud del Tren de Aragua, advirtiendo que el Gobierno no permitirá que organizaciones criminales utilicen los procesos de paz para burlar la justicia o evadir extradiciones.

Pese a la postura oficial, la defensa de ‘Larry Changa’ mantiene su llamado a que el Ejecutivo reconsidere la apertura de espacios de diálogo, en los que, según su versión, la organización estaría dispuesta a asumir responsabilidades penales, colaborar con la justicia y reconocer a las víctimas.