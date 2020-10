Procesos contra exembajador Sanclemente y su mayordomo tendrán nuevo fiscal

El proceso por la finca en Guasca, Cundinamarca , en la que encontraron laboratorios para el procesamiento de cocaína y de la cual uno de los dueños era el exembajador Fernando Sanclemente, dará un giro de 180 grados en las próximas semanas.

La Fiscalía tomó dos primeras decisiones: quitarles los procesos contra el mayordomo de la finca y contra Sanclemente a los fiscales iniciales (una de ellas delegada ante la Corte Suprema y quién llevaba el caso del exembajador) y entregárselos al fiscal Daniel Hernández.

La segunda decisión, con ese cambio de fiscales, fue tumbar un preacuerdo que le habían otorgado al mayordomo de la finca, Laureano Martínez Cortes, en el que aceptaba los delitos de tráfico de estupefacientes concierto para delinquir y falsa denuncia a cambio de una rebaja del 50% de su pena.

Según el fiscal Hernández, las razones para tumbar el preacuerdo fueron: la rebaja del 50% no correspondía porque no aceptó cargos en la etapa inicial, el documento no tuvo en cuenta los dineros que este recibió por la actividad ilícita y su declaración sobre los hechos era escueta.

Sin embargo, la decisión trascendental es que será beneficiario de un principio de oportunidad en el que le darán inmunidad total a cambio de información sobre los determinadores y financiadores del laboratorio de cocaína.

Principio de oportunidad que los fiscales iniciales no quisieron darle porque, al parecer, la información que tenía el mayordomo no era relevante para el proceso y no tenía información sobre superiores como lo dijo en una declaración en el ente acusador. Ese panorama, al parecer, va a cambiar.

Publicidad

El mayordomo Laureano Martínez cambió de parecer y asegura que sí tiene más información sobre los financiadores y determinadores del narcolaboratorio. La matriz de colaboración con nombres de alto perfil la entregará en los próximos días.