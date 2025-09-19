Procurador sobre actas de extras de pensional: “Dan transparencia, pero no son requisito de trámite”

El procurador Gregorio Eljach emitió un concepto en el que respondió al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, sobre la interpretación constitucional del trámite de aprobación de actas legislativas, específicamente en lo relacionado con las sesiones extras del 27 y 28 de junio de 2025

En las últimas semanas la manzana de la discordia entorno a la reforma pensional han sido las actas de las sesiones extras, la Corte Constitucional, concretamente el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, las ha solicitado entre otras pruebas para poder anexarlas al estudio de la demanda que pide tumbar una de las iniciativas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esto, ha generado fricciones entre el Gobierno y el magistrado Ibáñez quien ha sido objeto de cuestionamientos e incluso lo han avisado de querer “engavetar” la pensional, pero lo cierto es que si la Corte no tiene todas las pruebas de un trámite legislativo no podría entrar a determinar si se subsanó o no el vicio de la reforma.

Ahora, sobre esas actas, lo que señala el procurador Eljach es que son instrumentos de transparencia y constancia histórica de lo ocurrido en las sesiones, pero no constituyen un requisito indispensable del trámite legislativo.



“Sin embargo, es menester señalar que, pese a que las actas cumplen una función fedataria de lo que sucede al interior de las Cámaras, la Corte Constitucional ha reconocido que, en cierta medida, puede acreditarse el trámite legislativo a través de otros medios, en particular en el marco del control de constitucionalidad”, se lee en el concepto.

Allí, la Procuraduría también cita una sentencia de 2018 de la Corte Constitucional. De hecho, la Corte precisó en la Sentencia C-084 de 2018 que la aprobación de las actas de las sesiones no hace parte, en estricto sentido, "de los requisitos del trámite legislativo”.

El jefe del Ministerio Público explicó que, aunque inicialmente las actas no habían sido aprobadas, el 26 de agosto de 2025 la plenaria de la Cámara subsanó esa situación.

El acta del 27 de junio fue aprobada con 72 votos a favor y 4 en contra, y la del 28 de junio con 106 votos a favor y uno en contra, cumpliendo en ambos casos con el quórum decisorio y las mayorías simples que exige la Ley 5 de 1992, explicó Gregorio Eljach.

“En consecuencia, para la Procuraduría General de la Nación es claro que, de conformidad con lo señalado en el Acta No. 266, correspondiente a la sesión del 26 de agosto y publicada en la Gaceta del Congreso No. 1676 del 11 de septiembre de 2025, en el trámite de la aprobación de actas No. 256 y 257 de las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025 se cumplió con las reglas de quórum y mayorías exigidas para tal procedimiento”, dice el concepto.

Incluso en su concepto, el procurador expone sus razones sobre la función que cumplen las actas de las extras y el impacto que tendría sobre el estudio de la pensional.

“En todo caso, y por las razones expuestas, insisto en que las actas cumplen una función de transparencia y fe pública, que en los términos establecidos por la misma Corte Constitucional, corresponden a actos internos del Congreso. Por lo anterior, en el eventual caso de que se haya presentado alguna irregularidad al respecto, no tiene la virtualidad de viciar la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, toda vez que las actas no hacen parte del trámite legislativo en sentido estricto, sino que se limitan a fungir como medios de prueba”, añadió.

Finalmente, el procurador pidió a la Corte Constitucional avanzar con rapidez en el análisis de fondo de la subsanación del vicio.

“Toda vez que la Ley 2381 de 2024 debía haber entrado a regir hace ya más de dos meses, lo que ha impactado directamente a millones de colombianos que enfrentan condiciones de precariedad laboral y escasos medios económicos”, señaló Gregorio Eljach.