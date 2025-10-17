Procuraduría atiende elecciones en medio de un aumento inusual de inscripción de cédulas

El incremento inusual en las inscripciones de cédulas en diferentes municipios del país, así como el aumento de la violencia en zonas como el Catatumbo motivaron al procurador general Gregorio Eljach a designar por primera vez a un procurador que se encargará de los asuntos técnicos de las elecciones como vigilar los puntos de votaciones, la entrega de tarjetones y la seguridad.

Se trata de José María Sarmiento, quien fue posesionado en horas de la tarde de este jueves para asumir lo que el procurador ha llamado un laboratorio.

“Tenemos una organización que vamos a estrenar. Vamos a hacer un laboratorio de protección a las elecciones con mira a las demás votaciones que vienen, las consultas de los partidos, la elección de congreso en marzo, le primera vuelta presidencial en mayo y la eventual segunda vuelta en junio”, expresó el procurador.

De esta manera ya no solo van a hacer una vigilancia a las autoridades electorales y a los funcionarios públicos, sino que ampliarán su función a actividades técnicas.



El procurador reiteró que la entidad ha emitido alertas por aumentos inusuales en la inscripción de cédulas en cuatro departamentos. Indicó que a corte de marzo de este año se inscribieron 92.318 mil nuevas cédulas en el país.

“Casi la mitad de estos ciudadanos se registraron en cuatro departamentos de los 32, más el distrito capital: Antioquia, Meta, Cundinamarca y Norte de Santander, que coinciden con fenómenos consuetudinarios y estructurales de violencia rural y no tanto urbanas. Estas alertas buscan proteger la legitimidad democrática”, detalló.

El procurador detalló que entre los casos más destacados están Puerto Gaitán (Meta) registró un incremento del 80 %, La Jagua del Pilar (La Guajira) del 44 %, y Acacías (Meta) del 23,3 %. Según Eljach, estas advertencias buscan prevenir el trasteo de electores.