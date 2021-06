Procuraduría investiga a senador que intervino en la detención de dos manifestantes en protestas

La Procuraduría abrió investigación formal contra el senador Alexander López por intervenir en la detención de dos ciudadanos el 1 de mayo, quienes participaron, según las autoridades, en hechos de vandalismo durante las protestas en Cali .

Además la Procuraduría también investiga preliminarmente a los representantes Inti Asprilla y Ángela Robledo.

En el auto de apertura, la Procuraduría ordenó la práctica de algunas pruebas, tales como la acreditación del senador Alexander López y una solicitud al comando de la Policía del Valle para que informe las circunstancias en que intervino el senador, tal como aparece en videos que circulan en las redes sociales en el que se ve a López ordenando a unos policías que bajaran de una patrulla a los señalados vándalos.

La Procuraduría tomó la decisión, tras recibir una queja de un abogado, quien pidió iniciar las investigaciones a que haya lugar, luego de considerar que el senador no estaba facultado para intervenir en un proceso que estaba adelantando de manera legal la Policía del Valle encaminada a evitar que los vándalos destruyeran y atacaran a los ciudadanos.

Al conocer la apertura de la investigación, la senadora Angélica Lozano rechazó esta actuación de la procuradora Margarita Cabello y le dio una interpretación como mecanismo de presión a las labores legislativas.

“No es normal que ayer usted con su firma le haya abierto una investigación al senador de la oposición Alexander López, no es normal porque acabo de ver el auto de apertura directa tampoco es normal que, a los compañeros de Cámara Ángela María e Inti, de manera preliminar. Da miedo en nuestro sistema político que lleguemos a discutir un proyecto de este alcance profundo, amplio, vital para la democracia. Atenta contra la democracia que lleguemos a cumplir con nuestro trabajo y 12 horas antes se les haya abierto la investigación y quiero dejar constancia que no es normal”, indicó la senadora Lozano.

Las declaraciones fueron hechas en el marco de la discusión del proyecto que avanza en el Congreso para reformar las facultades de la Procuraduría, tras el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que anuló la destitución impuesta por la Procuraduría al exalcalde y hoy senador Gustavo Petro y que, ordenó al país a través de una ley, que reforme las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular.