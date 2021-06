Proyecto que regula la sobretasa de combustibles pasó a sanción presidencial

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de sobretasa a los combustibles , en sesiones extra del Congreso. Lo que busca esta iniciativa es definir la base gravable de liquidación de la sobretasa, con esto los departamentos y ciudades capitales tendrán ingresos por $2 billones.

Este proyecto de ley definirá los precios de la sobretasa a la gasolina corriente en su tarifa general. En municipios y distritos que sea de $940 y la gasolina extra de $1.314, mientras que, en Bogotá, la gasolina corriente tendría una sobretasa de $1.270 y la extra de $1.775.

La tarifa de la sobretasa al ACPM será de $301 por galón. La sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el producto importado, sin embargo, esto no aplicará a Bogotá.

Las regalías de esta sobretasa serán cobradas por la nación y distribuidas en un 50% para los departamentos, incluida Bogotá, y el porcentaje restante se destinará para el mantenimiento de la red vial nacional.

Durante este debate, el ponente en la Cámara, el representante John Jairo Cárdenas, del Partido de la U, dijo que finalmente se acogió el texto de esa corporación. "La Cámara de Representantes, al igual que el Senado, aprobaron el informe de conciliación de este proyecto que queda aprobado, definiéndose la distribución de la sobretasa entre municipios, departamento y un porcentaje pequeño para la nación; se definió la estructura tarifaria en pesos y no en porcentajes, como estaba antes", afirmó

Durante el debate en la plenaria del Senado, Gustavo Petro reiteró sus críticas a esta iniciativa, pues manifestó que con esta sobretasa se buscaba subsidiar a empresas privadas de transporte, como TransMilenio en Bogotá, y que era mejor invertirlo en desestimular el uso de hidrocarburos.

En nuestra Alcaldía nosotros quisimos utilizar esa sobretasa para mejorar los transportes de tipo eléctrico, que no ha sido posible en Bogotá, y en otras ciudades menos (...) No voto una sobretasa a la gasolina que no desestimula el uso de hidrocarburos y que permite un subsidio presupuestal, en mi opinión, inconstitucional a unas diez familias que son dueñas del transporte público masivo en las ciudades del país donde tienen este sistema explicó.

A su turno, el senador Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde, dijo que no es cierto que esta iniciativa buscará incrementar el valor de los combustibles en el país. “En este proyecto de ley no se crea una sobretasa ni a la gasolina ni al Diesel. No es cierto que estos son impuestos territoriales, que ya existían, y en donde la base gravable estaba mal determinada. Lo que hace es corregir los criterios sobre las cuales estaban estructurados”, manifestó.

Finalmente, cabe señalar que con este proyecto de ley se busca cumplir con el mandato de la Corte Constitucional (Sentencia C-030 de 2019) y definir la base de liquidación de la sobretasa a la gasolina y al ACPM, que ahora pasa a sanción presidencial.