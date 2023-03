"Pudo haber sido una batalla campal": mindefensa defiende la no intervención del Ejército en Caguán

El ministro de Defensa, Iván Velásquez , salió a defenderse tanto a él como a los funcionarios que participaron en la atención de los desmanes en San Vicente del Caguán, de los recientes cuestionamientos emitidos incluso por la Procuraduría. Vale recordar que más de 70 policías estuvieron secuestrados y murieron dos personas: un agente y un campesino.

Dijo el ministro que las medidas que se tomaron, como el diálogo y la concertación con los campesinos, fueron las más pertinentes teniendo en cuenta la tensión que había tras los desmanes.

"El apoyo es muy fácil decirlo desde Bogotá , cuando no se ve en la magnitud de lo que significaba la presencia de miles de campesinos. Cualquier acción hubiera provocado más tragedia, más muertes. Lamentamos las dos muertes, no se le puede reclamar al Ejército por no intervenir, porque la única opción era disparar", dijo Velásquez.

El ministro aseguró que tuvo contacto directo con el comandante del Ejército encargado de la seguridad en la zona y que este le confirmó que no intervino para evitar que se complicara la situación.

Publicidad

"Ellos (los militares) están preparados para usar las armas, eso hubiera sido una batalla campal", reiteró el ministro.

Iván Velásquez aseguró que no se podía volver a caer en el debate de si era un secuestro o una retención, porque desde el tipo penal la retención es una parte del delito, pero que igual la prioridad era liberarlos y eso se logró.

Publicidad

"¿Acaso lo deseable no era dialogar y agotar todos los recursos? Eso fue lo que hicimos. He escuchado a algunos policías, comprendo su dolor, pero también escuché a quienes agradecían lo que hicimos", agregó.

En esa medida, el ministro Velásquez respondió de manera directa a la indagación preliminar que la Procuraduría abrió en su contra y al ministro del Interior, Alfonso Prada.

"Pido a la comunidad, a los medios, a los generadores de opinión, a los entes de control, sé que estoy investigado por presunta omisión de apoyo, pero pido que revisen con objetividad y concluyan si este fue el procedimiento adecuado", insistió.

Pero el reclamo también lo lanzó a quienes desde la oposición aseguran que no se está apoyando a la fuerza pública.

Publicidad

"Todos aquellos que dicen mano dura, represión, que había que defender el honor porque los estaban insultando, a todos les hago el llamado de pensar frente al valor de la vida y a la situación real que ocurrió allí", puntualizó.

Le puede interesar: