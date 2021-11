Que el Gobierno no se entrometa en los asuntos internos de nuestros pueblos: líder indígena

Dwiruney Torres, vocero de los mamos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre las razones de las manifestaciones y plantones en Bogotá contra del Gobierno Nacional . Aclaró que “no se debe a unas cuestiones políticas”.

“Los mamos decidieron salir de sus territorios porque hay un desconocimiento por parte del Gobierno a las estructuras propias del gobierno indígena. Por eso solicitaron al Gobierno que no se entrometa en los asuntos internos de nuestros pueblos”.

“Que se respete el autogobierno de las poblaciones indígenas que, sentimos hay una sistemática persecución por parte del Gobierno Nacional”, añadió.

El líder Torres dijo que con esas acciones están intentando dividir sus territorios, pero que esto no es posible. Además, acusó al Gobierno de querer “imponer autoridades” en sus resguardos.

“Sentimos que el Gobierno y el Estado está imponiendo unas autoridades que no son reconocidas en nuestra era. Lo que están buscando es dividir el territorio y los mamos dicen que esto no se puede hacer porque la tierra representa a la persona y, no puede tener tres cabezas”.

"El Gobierno Nacional no nos ha escuchado. Estamos solicitando a los magistrados que evalúen todas las pruebas que hemos radicado para que tomen la mejor decisión”, sentenció.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: